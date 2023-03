"Esto es de segundo de la ESO": Manu llega a su límite y se marcha de 'La isla de las tentaciones' entre las miradas de estupefacción del resto de la villa

Marina y Manu llevan siendo un que sí-que no desde el primer programa: él se comportaba con ella como un novio celoso, y la concursante ha llegado a su límite al mismo momento que él. ¿La solución? Pues comportarse como si fuera una telenovela adolescente o, por decirlo de una manera más española, acabando como el Rosario de la Aurora.

¿No te gusto? Pues me voy

"Siento que aquí tengo otra relación aparte de la que tengo fuera, está actuando como si fuera mi novio y me está agobiando mucho", le confesaba Marina a Lydia, que le decía la versión de 'La isla de las tentaciones' de "No me ralles la cabeza", o sea: "Díselo a él". Y vaya que si lo ha hecho. En el momento más inoportuno: en medio de una fiesta, mientras él estaba mosqueado en la barra.

"¡Tú no eres mi novio!", le ha espetado la concursante, mientras el tentador, enfadado, respondía "Ya me cansé de ti, a mí no me vas a hablar así". Ambos se han llamado "niñatos" (ambos tienen parte de razón) y, en el momento de la posible reconciliación, la cosa ha ido aún a peor. Él le ha reprochado que se ha abierto con ella, le ha dicho lo que siente y no le ha importado, y Marina se ha enrocado: "¡Que no eres mi novio! ¿Tú aquí entiendes que he venido con un novio que no eres tú?".

¿La resolución final de este entuerto? Entre el alucine general, Manu ha aparecido cual mochilero, con toda su ropa metida en una maleta y una mochila, aseverando: "Yo vine por y para Marina. No estoy en caliente, he llegado a mi límite". Ambos reconocen haberse equivocado, Nápoli acepta su decisión (sin que nadie le haya preguntando nada al respecto, pero si no es el protagonista se aburre) y se ha marchado por la puerta, dejando vía libre a Miguel, que comenta enseguida "Segundo de la ESO" tratando de ganársela in extremis. Por una vez, totalmente de acuerdo con un tentador de la isla.

En Espinof | Creo que la lenta muerte de 'Sálvame' es la mejor noticia posible para Telecinco... y para la televisión en general