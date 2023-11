'First Dates': al soltero de A Coruña le decepciona que su cita no tenga pelo en el pecho. "Para mí, Dios es un alien"

Sobre gustos no hay nada escrito, y menos en 'First Dates'. David y Leo tuvieron una cita agradable, pero al primero le pesó más el aspecto físico del segundo, en concreto que no tuviera tanto pelo como su ideal de macho ibérico.

De pelo en pecho

David viene de Colombia, trabaja en A Coruña como maquillador y estilista y tiene 33 años. Cuenta que siempre ha sido una diva en las relaciones y que una de las más recientes fue con un chico que tenía pareja: "La novia sabía de mi existencia y fue un baile muy bueno entre los tres".

Leo es venezolano, vive en Barcelona, tiene 29 años y trabaja como comunicador social: "Amo los ovnis y para mí, Dios es un alien". Dice que ha probado el baile, el teatro y otras disciplinas artísticas y que es capaz hasta de escribir un par de canciones, así como quien no quiere la cosa.

Al verle, David pensó que era "demasiado normal" para ser su tipo. Por el contrario, a Leo le encantó lo que vio: "A primera vista genial, 20 puntos". Hablando de sus respectivas razones para mudarse desde su país de origen, David le explicó que coincidió que se le murió la mascota: "Mi gato lo era todo".

En el Rasca del amor, les salió la pregunta de qué les daba más morbo: Leo dijo que le atraía mucho el tema de los roles, aunque todavía no lo había probado, y David respondió que él ya había superado esa etapa de "jugar a ser el colegial con el macho peludo".

Eso sí, el estilista le confesó que le pirraba el pelo: "Se me hace la boca agua al pensar en los vellos corporales. El de las axilas me pone a mil". Por ello, le decepcionó saber que Leo no tenía ni un pelo en el pecho: "No es tan macho ibérico como quisiera".

En el reservado decidieron darse un breve piquito y, como había buen rollo, Leo se animó a hablar de su especialidad en el sexo: "El turbo, el cambio de velocidades, el meneo del mondongo, experimentar con el movimiento". A él le hubiera gustado tener una segunda cita pero David no se mostró muy por la labor.

