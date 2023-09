'First Dates': una soltera de Lloret de Mar se deja el bolso y su cita no la invita. "Soy una choni con estudios"

Aunque Miriam y Álex estaban muy cerca el uno del otro, ha tenido que ser 'First Dates' lo que les haya unido. Los catalanes estuvieron muy a gusto en su cita, aunque ella casi se va sin pagar al ver que se había dejado el bolso.

La bolsa o la cita

Álex es barcelonés, tiene 23 años, estudia Publicidad y Relaciones Públicas y trabaja como administrativo. Considera que la clave de su encanto es la labia y busca una chica que vea la vida de una forma similar a la suya.

Miriam es de Lloret de Mar (Girona), también tiene 23 años y estudia un máster de Psicopedaogía. Se define como "una choni con estudios que busca un cani con estudios". Dice que no ha tenido suerte en el amor porque siempre le gustan los chicos malos.

Comenzaron sorprendidos de ser estudiantes de la misma universidad y tener la misma edad, eso sí, a Álex le escoció un poco que ella pensara que parecía más mayor. Miriam le insistió en que era un cumplido, aunque la verdad es que no le había gustado físicamente.

A él tampoco le gustó demasiado saber que a Miriam le iba más irse de fiesta que ir al gimnasio. Álex le contó que él estaba en otra etapa y ya solo salía por ahí en fechas especiales. A ella le gustó ver que Álex tenía aspiraciones y que laboralmente tenían una situación parecida.

Ambos coincidieron en que no han tenido ninguna relación duradera, y Miriam explicó que es por su mal atino a la hora de elegir a los chicos: "El que más mal me trata es el que más me gusta". Luego le contó que era bisexual y Álex le dijo que él era hetero hasta que se demostrase lo contrario.

Después de insistir mucho en pagar a medias, Miriam se dio cuenta de que se había dejado el bolso: "A ver si vas a tener que pagar tú", a lo que él respondió que solo llevaba 20 euros. Ella ya se estaba preparando para hacer un "simpa", pero justo a tiempo llegó Laura con el bolso extraviado. El contratiempo no les afectó mucho, ya que los dos accedieron a seguir conociéndose en Barna.

