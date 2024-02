'First Dates': la soltera de Málaga se pasa la cita mirándose al espejo. "Sé que soy guapa"

No es tan fácil hacer match en 'First Dates'. Kennedy estaba encantado de la vida con Victoria, y ella también parecía estar pasándolo bien, lástima que al final pareció pesarle más que él no fuera "el típico guiri".

Espejito, espejito

Victoria tiene 22 años, estudia para ser piloto de aviación y vive en Málaga. Es oriunda de Portugal y tiene mucha confianza en sí misma: "Sé que soy guapa. Me encantan los hombres de la época de mis padres, que trataban a las mujeres como reinas y hacían todo por ellas".

Kennedy nació en Brasil y ahora vive en Madrid, tiene 27 años y es ingeniero informático. Efectivamente, le pusieron su nombre por el presidente. Al ver a Victoria, le pareció una mujer increíble y ella brincó de emoción al saber que era lusófono.

Kennedy le contó que su abuela era española y que, cuando se vino a España de vacaciones, decidió quedarse aquí. Le pareció muy curioso que Victoria quisiera ser piloto y ella vio con buenos ojos que a él le gustase viajar, porque para ella era fundamental.

Cuando él le preguntó por los requisitos que estaba buscando en un hombre, ella reafirmó aquello de que le gustaban los hombres antiguos: "Necesito alguien que domine, que sea el hombre, que me lleve a cenar, que haga planes conmigo, que me abra la puerta y me traiga flores".

Por suerte para ella, Kennedy parecía estar en su misma onda: "Una chica como Victoria, merece ser tratada como una reina". Él siguió piropeándola y ella no paraba de sacar el espejo de mano, para mirarse a la mínima de cambio (y comprobar que no tenía nada entre los dientes).

No obstante, parece que él no le encajaba para nada físicamente: "Lo que busco es un chico alto, rubio, ojos azules... el típico guiri". Por eso mismo, aunque Kennedy accedió emocionado a una segunda cita, Victoria le rechazó: "Necesito seguir buscando mi tipo ideal".

En Espinof: