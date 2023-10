'First Dates': el soltero de Granada le confiesa a su cita que dejó a su expareja por exceso de sexo. "Huele a reggaetonero"

Siempre salen cosas raras cuando los concursantes de 'First Dates' se ponen a hablar de sexo. Durante su cita, Alejandro le contó a Yasmín que buscaba a alguien especial, a ser posible, que no le terminara dando anemia de tanto coito.

Un mundo ideal

Yasmín tiene 18 años y estudia en Madrid. Le encanta ser la payasa del grupo y es muy inquieta. Solo ha tenido un novio en el instituto y ya le puso los cuernos. Le encantaría vivir un romance adolescente duradero y, si acaba en boda, mejor.

Alejandro trabaja en mantenimiento deportivo, tiene 22 años y es de Granada. Lo suyo es la música urbana, sobre todo trap y reggaeton. Al acercarse a Yasmín, le gustó lo que vio: "Tiene unos ojos muy bonitos, unas tetas muy bonitas y el pelo me gusta mucho".

A ella no le convenció tanto: "No es feo pero no es mi estilo, tira más para cani. Tampoco me gusta que venga apestando a colonia". Yasmín le invitó a adivinar de qué país era su madre y él tiró más hacia Francia y Rusia, pero en realidad era de Colombia: "Tiene cosas latinas que otras chicas no tienen" dijo él con una sonrisilla.

Alejandro empezó a contarle cómo se montó su propio estudio en el cuarto y ya chocaron en el estilo musical: ella era más de techno y él no lo soportaba. Yasmín veía un poco difícil lo de salir con un chico que hiciera música que no le gustara, por si la etiquetaba en Instagram y le hacía pasar vergüenza.

Hablando de sexo, Yasmín admitió que le gustaba mucho pero que no podía "transmitir energías con cualquiera". Alejandro le contó que dejó a su expareja por exceso de sexo: "Me dejaba seco, adelgacé. 10 veces todos los días, no podía más. Me dio anemia".

Ambos vieron que buscaban lo mismo en una relación: estabilidad, compartir gustos y alguien con quien "hacer el gilipollas". En el reservado, él le confesó que se había puesto la colonia de Daddy Yankee: "Huele a reggaetonero". Aunque Alejandro querría seguir conociéndola (y la veía protagonizando uno de sus videoclips), a Yasmín no le acababan sus ojos y le terminó dando calabazas.

