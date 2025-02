'GH Dúo' deja en shock con el concursante expulsado y anuncia sus primeros finalistas y últimos nominados

Tal como anunciaron, en la gala de anoche de 'GH Dúo' comenzó la recta final del reality. Después de que Miguel Frigenti fuera expulsado, se desveló quiénes serían los últimos nominados y quiénes los primeros cuatro finalistas: Maica, Sergio, Óscar y José María.

Expulsiones, nominados y finalistas

La expulsión del jueves en 'Gran Hermano Dúo' se la disputaban Marieta Díaz y Miguel Frigenti. Con unos porcentajes de 57% contra 43%, al final fue Frigenti el elegido por la audiencia para abandonar la casa de Guadalix:

"Duele un poco. Tenía un poco la esperanza. Muy flojita, porque la nominación era muy complicada. Me alegro de irme bien con mis compañeros, esta semana nos hemos acercado. Creo que he demostrado que yo no dividía a la casa y eso me hace sentirme bien".

El concursante quiso felicitar a Marieta, que le correspondió con unas palabras: "Me da muchísima pena, ha sido un concursante 10 y me quedo con lo bueno". El resto de concursantes recibieron la noticia de la expulsión totalmente boquiabiertos, menos Óscar Landa, que fue a despedirse de Frigenti reconociendo que se sentía responsable de ello: "En ese momento no fui hábil y no me di cuenta que me podía haber metido yo con él".

Después llegaron las últimas nominaciones que decidieron con unos globos, y que finalmente dejaron a Marieta, Álex Ghita y Romina Malaspina como nominados (Maica también pero la salvaron en una votación express).

Según anunció Carlos Sobera, la expulsión se decidirá el próximo martes. Eso deja a Maica, Sergio Aguilera, Óscar y José María Almonguera como los primeros cuatro finalistas de la edición.

