'La isla de las tentaciones 7', Álex se venga de Marieta y desata la paranoia entre las chicas: "Me quiero ir a mi casa, no puedo pertenecer a este grupo"

Aunque La isla de las tentaciones dio a entender un posible edredoning entre Marieta y Sergio, al final estos no llegaron a mayores. Quienes sí lo hicieron fueron Álex y Gabriela, cuya noche de sexo provocó un visionado de emergencia en Villa Montaña.

Que no falte la manta

Tras ver las imágenes de Marieta acaramelada y besando a Sergio (además de contarle sus problemas de impotencia), Álex decidió vengarse de ella acostándose con Gabriela, su soltera favorita.

El desliz del concursante provocó que, al día siguiente, Sandra Barneda irrumpiera en Villa Montaña y anunciara un visionado de emergencia a las chicas. Les dio la tablet, donde salían las imágenes del edredoning. Al ser literalmente "sexo bajo la manta", no pudieron distinguir quiénes eran.

"Es el culo de Gabriela" afirmó Marieta, aunque no les quedó del todo claro si se trataba de Álex. No obstante, al diferenciar que la soltera era rubia, Ruth estaba segura de que se trataba de Niko con Andrea, y se puso a llorar desesperada: "Yo me quiero ir a mi casa, no puedo pertenecer a este grupo".

Eso pareció convencer a todas de que era Niko y ya se lanzaron a ponerlo a caldo, aunque no podían estar más equivocadas. El acercamiento entre Álex y Gabriela continuará en la gala 6, donde seguirán insistiendo en su "gran conexión", y destrozará por completo a Marieta, cuando vea su edredoning en las imágenes de la hoguera.

