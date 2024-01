La isla de las tentaciones 7: la reacción de Álex al ver a Marieta liándose con un soltero. "Me siento utilizado"

La gala 4 de La isla de las tentaciones se marcó otro mínimo histórico de audiencia, y no será por falta de dramas. El último episodio dio lugar a la hoguera más convulsa de la temporada hasta la fecha, al mostrarle a Álex las imágenes de Marieta siéndole infiel con Sergio.

"Parece que le esté tentando ella a él"

En la última hoguera de la gala de La isla de las tentaciones, Álex tuvo que ver imágenes de su novia, empezando con ella diciendo que se levantaba por las mañanas con ganas de ver a Sergio, su tentador favorito. Él empezó a pasarlo mal cuando les vio abrazados y calentándose en la piscina.

"A mí me la suda" dijo Marieta cuando saltó la luz de la tentación. "Me cago en la puta, no entiendo nada" reaccionó Álex. "A esa tía yo no la conozco. Todo lo que he hecho para estar con ella... Puedo entender que esté molesta por mis imágenes, pero que le diga que le está enamorando...".

Álex se puso a llorar y la cosa solo fue a peor: "Parece que le esté tentando ella a él" se lamentó después de verles juntos tonteando en la pista de baile. "Ya sé por qué quería venir aquí. Nos ha jodido. He cambiado toda mi puta vida por esa tía. Me siento utilizado".

Después de ver cómo se chupaban los dedos (con buen regusto a agua de piscina), Álex ya no podía más al ver que se besaban en la piscina. Eso sí, el reality dejó a medias la hoguera y todavía falta por ver su reacción a las siguientes imágenes de Marieta, en las que sale ella enganchada al soltero en su habitación. Se verán en la próxima gala, que también insinúa un edredoning entre ambos.

