'La isla de las tentaciones' se la pega con la segunda peor audiencia de toda su historia al enfrentarse con la Copa del Rey

Esta era una semana crucial para ver si Telecinco conseguía despuntar con 'La isla de las tentaciones' y retomar su trono de antaño, porque el concurso está cercano a llegar a su meridiano. Sin embargo, la gala 4 se vio contraprogramada por una de las pocas cosas que sigue dando sentido a la televisión lineal hoy por hoy: el fútbol. Y claro, el resultado fue la segunda peor audiencia de toda su historia. O la peor, según como se mire. Un desastre absoluto.

Besos contra balones

La triunfadora absoluta de la noche fue la Copa del Rey en La 1, que enfrentó al Athletic de Bilbao y el Barcelona juntando a 4.152.000 espectadores, lo que se tradujo en un 28,8% de share. Como imaginaréis, nadie tuvo nada que hacer ante este dato. Por ejemplo, 'Serial lover' se quedó con 929.000 visionados y un 7,7%, demostrando que la serie de Antena 3 no le interesa a nadie.

Pero el batacazo en el que todos nos estamos fijando es en el de 'La isla de las tentaciones', que parecía levantar cabeza en su tercera gala y ha vuelto a errar en la siguiente, con un share del 11,6% y tan solo 1.120.000 espectadores, o sea, un 6,1% menos de cuota de pantalla que la semana anterior. Supone, además, el segundo récord negativo tanto en share (solo superado por el 11,4% del primer reencuentro de la quinta temporada, solo que aquel tuvo 550.000 personas más) como en espectadores, superando solo en 5000 al propio inicio de esta temporada.

Probablemente este programa se recupere online y la semana que viene, sin tanta competencia, puedan volver a unos resultados decentes, pero no deja de ser curioso ver cómo el que antaño era el programa más intratable de la televisión ahora empieza a dar síntomas de flaqueza. Entre 'GH Duo' no levantando cabeza y la decepción de 'La isla de las tentaciones', Telecinco vuelve a entrar en ese bucle en el que es consciente de que necesita cambiar de estrategia pero no sabe cómo hacerlo. Y vuelta a empezar. La pescadilla televisiva que se muerde la cola.

