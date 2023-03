"Me está entrando un calambre en el estómago": Adrián no es capaz de reaccionar ante las imágenes de Naomi teniendo sexo con Nápoli en 'La isla de las tentaciones'

Como las hogueras normales se les quedan cortas a los del equipo de producción de 'La isla de las tentaciones', el programa ha decidido montar una hoguera de excepción. Que es, básicamente, lo mismo, pero metiéndoles urgencia a los concursantes. Primero ellos, que han acudido con las defensas bajas y abatidos. Especialmente Adrián, que ha dicho que "por primera vez voy a ser sincero conmigo mismo, voy a afrontar los hechos hasta el final, tengo que encajarlo y tengo que sufrir". A la primera de cambio, le ha dado un pasmo, claro.

Pepperonni italiano

Tras ver las imágenes del resto de sus compañeros, que eran meros preludios de los vídeos de sexo loco de Naomi y Nápoli, Adrián ha vuelto a afirmar que iba a "encajar el golpe hasta el final y que sea lo que tenga que ser". Eso sí, no sabe ni qué imágenes ni qué Naomi se va a encontrar. "Tampoco quiero justificar lo que ha hecho, pero al final ella ha funcionado por impulsos".

Antes de ver las imágenes, se ha permitido filosofar un poco sobre su experiencia tras asegurar que Naomi sigue enamorada de él. "Hemos hecho lo que hemos sentido buscando una felicidad momentánea sin tener en cuenta a la otra persona. Y yo cuando me he dado un beso con Keyla no estaba pensando en Naomi". Todo muy bonito hasta que ves a tu novia teniendo sexo en la ducha con su amante.

Al ver esas imágenes, las reacciones de todos han sido para ponerles un marco. "Esto es muy fuerte, tío", ha dicho Manuel. "Puto asco, tío", ha comentado Álex. "Me está entrando un calambre en el estómago", ha concluido Adrián entre escalofríos. Veremos en el próximo programa en qué acaba este ataque a los intestinos del concursante.

