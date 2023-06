"No me ha quedado nada por demostrar". 'Masterchef 11' expulsó a su último concursante y nombró a sus finalistas

Semifinal de 'Masterchef 11', en la que uno de los aspirantes tuvo que marcharse: Jotha fue el expulsado y se quedó a las puertas de la final, mientras que Pilu, Eneko, Lluís y Álex se alzaron como finalistas.

Última eliminación

La decimocuarta gala de 'Masterchef' arrancó con la prueba de equipos en La Rioja. Eneko ejerció como capitán de los dos equipos y su buen trabajo le convirtió en el primer finalista del concurso junto a Lluís, mientras que Pilu, Álex y Jotha recibieron los delantales negros.

Para la prueba de eliminación, los aspirantes debían replicar un postre creado por el repostero Jordi Roca y el que menos se pareciera sería el eliminado. Jotha dejó para el final la parte más complicada (la bola de caramelo rellena) pero terminó siendo consciente de su error.

Como resultado, su plato fue el menos completo del reto y Jotha se convirtió en el último concursante expulsado. Pese a que a lo largo del concurso siempre se ha mostrado muy competitivo, mostró su cara más amable en la recta final: "Me llevo a los cuatro de amigos".

El cuarteto de finalistas se completó con Eneko, Lluís, Álex y Pilu, mientras que Jotha se marchó con una sonrisa: "Estoy feliz de haber llegado hasta aquí y de que me hayan dado la oportunidad. Estoy agradecido, muy contento y muy satisfecho. Creo que no me ha quedado nada por demostrar".

