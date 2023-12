'OT 2023' anunció el primer concursante expulsado definitivamente de la academia y nuevos nominados

Anohe se emitió la gala 2 de 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video. El concurso anunció que Suzete era la primera expulsada que tendría que abandonar la academia, y dejó a Omar y Álex como los dos nuevos nominados.

Primera expulsada

La segunda gala de 'Operación Triunfo' dio lugar al temido momento de inaugurar las expulsiones del concurso. Los nominados esta semana eran Suzete y Lucas, que fueron los únicos con actuación en solitario mientras esperaban el veredicto del público.

Una vez concluyeron todas las actuaciones, Chenoa reveló que Lucas había recibido el 54,1% de los votos, por tanto, Suzete se convirtió en la primera expulsada oficial del reality (sin contar a los que no pasaron la gala 0). Por otra parte, la primera en cruzar la pasarela fue Naiara, ya que era la favorita de esta semana.

Además, los profesores salvaron de la nominación a Denna y los compañeros coincidieron por mayoría en salvar a Violeta. Eso dejó a Omar y Álex Márquez como los dos nominados de la semana, que se jugarán la plaza en la siguiente gala.

Actuaciones de la noche

La actuación grupal de la semana fue 'Alright' (Supergrass), seguida de 'A song for you' (Leon Russell) por Suzete, 'Dígale' (David Bisbal) por Lucas, 'Walk like an egypcian' (The Bangles) por Chiara, Bea y Ruslana, 'El fin del mundo' (La La Love You) por Denna y Álvaro Mayo, 'Leave the door open' (Bruno Mars) por Cris y Juanjo, 'Quiero decirte' (Abraham Mateo y Ana Mena) por Violeta y Álex Márquez, 'Se fue' (Laura Pausini) por Salma, Omar y Naiara, y 'Little green bag' (George Baker Selection) por Martin y Paul.

