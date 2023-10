Revolución en 'El Conquistador': dos concursantes son eliminadas y provocan la dramática extinción de uno de los equipos

Tenía que pasar. Después de equivocarse en la elección de la concursante para el duelo hace un par de semanas, quedó claro que Joana Pastrana estaba llevando a su equipo hacia la extinción a base de malas decisiones. 'El conquistador' ha dado su primer giro de timón importante esta temporada en su último episodio, dejando una nube de dudas encima de todos los concursantes: ¿Y ahora, qué?

Adiós, Atabey

Como ya viene siendo tristemente habitual, en la prueba de inmunidad, consistente en hacer un castillo de naipes en una plataforma en el mar, los Yokahu vencieron, dejando para el arrastre a los otros dos equipos y abriendo una gresca entre Keroseno y el mismísimo Julian Iantzi, presentador del formato desde hace casi veinte años, que a estas alturas se las ha visto en todas como para amedrentarse por algo así.

Los Corocotes y las Atabeys se fueron al campamento pobre y muy pobre, respectivamente, con lo que ello conllevaba para el equipo de Pastrana: tenían que elegir muy bien a quién llevaba al duelo para no enfrentarse a la extinción del equipo... aunque algunas pensaron que sería mejor, a estas alturas, acabar con la agonía de una vez, extinguirse y tener una segunda oportunidad. De hecho, en esa línea de pensamiento, nominaron a Mireia, la chica con una pierna robótica, por considerarla la más débil.

Mireia ha demostrado durante las diferentes pruebas que puede hacer prácticamente lo que quiera (como arrastrarse por el barro, sin ir más lejos), pero la prueba de expulsión necesitaba sí o sí tener la misma fuerza en las dos piernas porque se trataba de subir a una palmera, coger cocos y partirlos: la que consiguiera más líquido en veinte minutos ganaba. Entre las tres concursantes (Andrea, Joana y Mireia), solo Joana consiguió un coco y, con él, la victoria, mandando a las otras dos para casa. Andrea se quejó amargamente de la decisión de Patxi Salinas de nominarla: "Su decisión no ha sido acertada", decía a posteriori.

Entonces, ¿cuál es el futuro de las Atabeys? Se repartirán entre los otros dos equipos, pero no sin antes tener que tomar una dura decisión más: una concursante será expulsada porque "quien se rinde no merece vivir esta aventura". De momento queda claro que el reality más duro y exigente de la televisión en España no ha venido a hacer amigos y que se parece a 'Supervivientes' lo que un huevo a una castaña. Por suerte.

