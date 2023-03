Adelántate a Gollum y llévate este tesoro: la trilogía de 'El Señor de los Anillos' en versión extendida y 4K está rebajada durante las ofertas de primavera de Amazon

Si aún no has hecho los planes del fin de semana y te apetece hacer un largo maratón de las películas de 'El Señor de los Anillos' en versión extendida, la trilogía de las novelas más clásicas (no incluye las del Hobbit) podemos encontrarla rebajada de precio durante las ofertas de primavera de Amazon, al igual que numerosos televisores y barras de sonido, que han comenzado hoy a las 18:00 y durarán hasta el próximo día 29 a las 23:59 horas. Desde hoy, la trilogía en 4K UHD baja hasta los 58,47 euros. Además, también está de oferta en otros formatos, y os dejamos los precios en el último párrafo.

Trilogía El Señor de los Anillos versión extendida 4k Ultra-HD [Blu-ray] PVP en Amazon 58,47€

La trilogía de 'El Señor de los Anillos' en su versión extendida y formato 4K UHD suele mantenerse a un precio recomendado de 85,62 euros, pero si llevas buscando esta edición durante un buen tiempo, mucho ojo con la oferta de Amazon. No la veíamos tan barata desde el año pasado, y ahora podemos encontrarla por solo 58,47 euros, una buena rebaja que estará disponible hasta que se acabe el stock o cuando finalicen las ofertas de primavera de Amazon.

Comprar trilogía de 'El Señor de los Anillos' en versión extendida al mejor precio

Desgraciadamente, la mayor parte de ofertas en películas y series vienen de países como Alemania, Francia o Italia, y aquí en España suelen tener un precio bastante más elevado. Pero en esta ocasión, esta edición es la española, lo que significa que viene con audio y subtítulos en castellano Dolby Digital 5.1 y un selector de idiomas en el caso de que quieras ver las películas en versión original.

Tal y como he mencionado unos párrafos más arriba, esta edición es la que incluye las versiones extendidas de la trilogía de 'El Señor de los Anillos' con un total de 21 horas y 27 minutos de metraje si contamos ambas versiones (4K UHD + versiones cinematográficas) en un total de nueve discos. Por su parte, queda mencionar que no incluye ningún extra y la caja es sencilla: de cartón con espacio únicamente para los diferentes discos.

Hay otros formatos disponibles de la versión extendida de la trilogía de 'El Señor de los Anillos', algo más económicas. La misma edición en Blu-ray tiene un precio de oferta de 38,97 euros y la misma edición en DVD la encontramos por 32,47 euros.

En El Corte Inglés, durante las ofertas Top, puedes llevarte la misma trilogía de 'El Señor de los Anillos' en versión extendida en formato Blu-ray + DVD con un descuento del 20% si te llevas otra película más. Sin el descuento aplicado esta edición tiene un precio de 59,95 euros.

