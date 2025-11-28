Los cinco chollos del Black Friday que convierten tu salón en una verdadera sala de cine

¡Ya está aquí, ya llegó! El Black Friday 2025 ya está oficialmente en marcha después de una semana de ofertas adelantadas y ha sacado la artillería pesada para que, entre otras cosas, podamos convertir nuestros hogares en auténticas salas de cine sin dejar la cuenta bancaria en números rojos.

Si quieres montar tu propio home cinema como Dios manda, sigue leyendo porque te vamos a dejar cinco propuestas de lo más apetecibles para que veas tu películas y series con todo lujo de detalle. Y si te quedas con ganas de más, echa un ojo a las ofertas del Black Friday en directo que está compartiendo la gente de Xataka.

Nuestros favoritos del Black Friday

Televisor LG OLED77C54LA

Si quieres una Smart TV con funciones y calidad Premium, este panel OLED de 77 pulgadas está hecho para ti. Su resolución es de UHD 4K, tiene una tasa de refresco de 120Hz, es compatible con HDR10, Dolby Atmos, corre sobre el sistema operativo webOS 25, cuenta con un procesador 4K α9 Gen8 —armado con las últimas novedades de IA— y, además, es ideal tanto para ver cine y series como para jugar a videojuegos. Su precio actual es de 1639 € después de una rebaja del 9%.

LG OLED77C54LA - TV 77", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, Alexa/Google Assistant, Negro

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Ha llovido mucho desde que Amazon nos presentó su primer Fire Stick. Ahora, en pleno 2025 podemos adquirir su versión 4K Max —sólo su nombre ya sugiere una buena actualización del dispositivo—, cuyo procesador ultrarrápido, su compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos, su conectividad Wi-Fi 6E para que el streaming en UHD vaya lo más fluido posible y su mando, que no tiene nada que envidiar al de una televisión de toda la vida, lo convierten en un pequeño centro multimedia ideal para tu hogar. Su precio, tras una rebaja del 42 %, es de 46,69 €.

Proyector ViewSonic LX60HD

Si quieres pasarte al mundo de los proyectores sin dejarte una fortuna por el camino, el ViewSonic LX60HD es una opción perfecta, sobre todo con la oferta del 20 % que tiene actualmente. Este dispositivo compatible con GoogleTV tiene una resolución Full HD nativa de 1080p perfecta para reproducir tu contenido multimedia favorito, una luminosidad de 3 500 lúmenesANSI, proyección flexible de 360 grados y una diagonal máxima de 140 pulgadas. Su precio actual es de 239 €.

ViewSonic Proyector LED inteligente LX60HD 1080p para cine en casa, enfoque automático y Keystone, Bluetooth, proyector de video Full HD con Google TV integrado, HDMI

Barra de sonido Sony HT-S400

No nos podemos olvidar del audio, y para la ocasión os proponemos esta barra de sonido Sony HD-S400: un dispositivo con audio Dolby Digital y tecnología S-Force Pro Front Surround que simula el sonido envolvente de una sala de cine. Esto no sería sposible sin sus altavoces X-Balanced n su potente subwoofer inalámbrico, con un altavoz de 160 mm para que no te pierdas ni uno solo de los graves con todo lujo de profundidad. Además, incluye un mando con pantalla OLED y tiene un precio de 172,73 €.

Sony HT-S400 Barra de Sonido de 2.1 Canales con un Potente subwoofer inalámbrico y tecnología de Altavoz X-Balanced, Negro, 330 W + Sub

Proyector Epson EH-TW7000

Para terminar traemos otra opción para los que prefieran ver su contenido proyectado: el Epson EH-TW7000. Cuenta con una lámpara que promete 5 000 horas de duración, una diagonal máxima de 500 pulgadas —una barbaridad, si me preguntan—, su luminosidad es de 3 000 lúmenes, su resolución UHD 4K, y tiene sistema de corrección keystone vertical y horizontal para que las imágenes no se vean deformadas en absoluto. Su precio actual es de 948,99 €.

Epson EH-TW7000, Proyector 4K PRO-UHD Bluetooth Home Cinema & Gaming, 3000 lúmenes, Alto Contraste 40.000:1, Lámpara Larga Duración 5000 horas, Pantalla Hasta 500", Tecnología 3LCD, usb

