Este anime es uno de los grandes referentes del cyberpunk y sólo hoy tienes su edición coleccionista rebajada en el Cyber Monday

'Ghost in the Shell' es uno de los manganimes más relevantes tanto en territorio nipón como en occidente, y actualmente cuenta con una buena cantidad de películas y series. Lejos de la película protagonizada por Scarlett Johansson , la obra de Masamune Shirow es muy querida por los amantes del género, llegando a convertirse en uno de los clásicos con ambientación cyberpunk. 'Ghost in the Shell 2: Innocence' es la continuación de la remasterizada 'Ghost in the Shell 2.0', y su edición coleccionista se encuentra de oferta sólo hoy durante el Cyber Monday de Amazon: por 35,99 euros .

Comprar edición coleccionista de 'Ghost in the Shell: Innocence' al mejor precio

El precio anterior (y habitual) de la edición coleccionista de 'Ghost in the Shell: Innocence' es de 59,99 euros, pero aprovechando la actual oferta de Amazon (también está disponible al mismo precio en El Corte Inglés ), podemos llevarnos un descuento de 24 euros, de tal forma que se queda a un precio en oferta de 35,99 euros ; un precio mínimo histórico interesante, ya que hablamos de una edición que se lanzó en tiendas hace unas semanas.

La edición coleccionista de ' Ghost in the Shell: Innocence ' cuenta con un gran contenido para disfrutar de la obra de Masamune Shirow, sobre todo por su actual precio. Esta edición viene con la película en formato 4K UHD, pero también incluye un disco adicional para poder verla en formato Blu-ray. Además de ello, incluye un CD con la banda sonora original con todas las piezas de la película.

Por si fuera poco, la edición coleccionista de Selecta Visión Incluye un libro de 28 páginas y un disco diferentes extras, encontrando un tráiler musical, un total de nueve clips musicales exclusivos y una nueva entrevista: 'Oshii VS. Suzuki Talk', de 40 minutos. Además, también viene con material adicional, como es el caso del 'The making of innocence', 'Face to face con Mamoru Oshii' y 'Audiocomentarios de Mamoru Oshii'.

En 'Ghost in the Shell: Innocence' nos encontramos ante una historia que se centra en la Sección 9, que deberá investigar una serie de muertes de unos robots que han sido utilizados para la prostitución. Innocence destaca, entre otras muchas cosas, por sus grandes valores de producción, pero también lo hace por su historia y su gran calidad de animación.

