La mejor smart TV de 50 pulgadas: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Con el paso de los años, los televisores o smart TVs han ido evolucionando: lo han hecho sus tecnologías, los paneles, han llegado nuevas funciones e incluso han aumentado en tamaño. Y gracias a los marcos delgados y a la evolución de los paneles y pantallas, entre otras cosas, el tamaño estándar actual de los televisores es de 50 y 55 pulgadas.

Es por ello por lo que en este artículo vamos a comentar lo aspectos que debemos tener en cuenta —los que son más recomendables— a la hora de comprar un televisor o smart TV de 50 pulgadas, así como vamos a hacer un repaso de algunos de los mejores modelos actuales del mercado.

Nuestra selección de televisores de 50 pulgadas, de un vistazo

Xiaomi TV A, con sistema operativo Google TV y con Google Assistant y Chromecast integrados.

LG 50UR78006LK, con sistema operativo webOS 23 y con Modo Filmmaker.

Sony BRAVIA KD50X75WL, con sistema operativo Android TV y con la compatibilidad de Dolby Vision y Dolby Atmos.

Philips PUS8818, con sistema operativo Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1 y con la particular tecnología Ambilight de la marca.

Samsung Q80C, con pantalla QLED, Dolby Atmos y con Modo Director de Cine.

Televisores de 50 pulgadas, qué debemos tener en cuenta

Precio: ¿barato o caro?

Los televisores de 50 pulgadas se mueven en las diferentes gamas (entrada, media y alta), por lo que en las distintas tiendas podemos encontrar una buena variedad de precios. Pero, ¿cuánto dinero debemos gastar? Aquí la decisión es personal, pero sí es cierto que hay características y tecnologías que se pueden añadir con dispositivos como los Fire TV Stick.

Con todo ello, actualmente hay modelos muy asequibles y otros tantos algo más caros. El precio será mayor o menor sobre todo dependiendo de la tecnología de panel (LED, QLED, OLED, etc.). Afortunadamente, la oferta es tan grande en este tamaño de televisores que favorece la total libertad a la hora de elegir un modelo u otro.

Tecnologías de pantalla

Los televisores se suelen dividir en las diferentes gamas dependiendo de su tecnología de pantalla. En este sentido, en la gama de entrada solemos encontrar televisores con pantalla LED, mientras que en la gama media, además de modelos con pantalla LED, podemos encontrar televisores LCD (QLED, QNED...).

En cambio, en la gama alta tenemos los televisores más caros. También hay algunos modelos con pantalla LED, pero la gran mayoría cuentan con tecnología de pantalla LCD (generalmente QLED y Neo QLED) y OLED. Dependiendo de la tecnología de pantalla que integre un televisor, estaremos hablando de precios con una diferencia de cientos de euros.

El sonido, el talón de Aquiles de los televisores

Mientras que los televisores han evolucionado mucho en calidad de imagen, el apartado de sonido ha evolucionado de forma mucho más lenta. Donde más se nota es en la potencia de sonido: generalmente, los televisores de gama de entrada y gama media se suelen quedar en los 20W RMS (potencia real), mientras que los de gama alta suelen tener aproximadamente unos 40W RMS.

En cambio, los formatos de sonido como Dolby Atmos y otras tecnologías Dolby cada vez están más presentes en televisores de cualquier gama; algo muy positivo que nos evita tener que comprar una barra de sonido o un equipo de audio si queremos tener una experiencia más completa.

Nuestra selección de televisores de 50 pulgadas

Xiaomi TV A

Tanto en la gama de entrada como en la gama media, una de las marcas que más han destacado durante estos últimos años ha sido Xiaomi. La marca cuenta con un buen número de televisores, y el nuevo Xiaomi TV A (349 euros), que se ha lanzado este mismo año, ofrece una gran relación entre calidad precio.

Este televisor ofrece una resolución 4K y su pantalla cuenta con ángulos de visión de 178º tanto en horizontal como en vertical. Sus altavoces son compatibles con Dolby Audio y DTS:X y ofrecen una potencia de 20W RMS. Por otro lado, su sistema operativo es Google TV y viene con el Asistente de Google y con Chromecast.

LG 50UR78006LK

LG no sólo destaca en la gama alta con sus televisores OLED, también tiene otros de gama de entrada muy interesantes. El modelo LG 50UR78006LK (399,57 euros) es un buen ejemplo de ello, y además, al igual que el televisor Xiaomi, actualmente tiene una excelente relación entre calidad precio.

Este televisor LG integra una pantalla LED de 50 pulgadas que ofrece una resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 60 Hz. Es compatible con los formatos HDR10 y HLG y viene con el Modo Filmmaker para disfrutar al máximo viendo películas y series. Además de ello, dispone de nueve modos de imagen y su sistema operativo es webOS 23.

Sony BRAVIA KD50X75WL

Aunque los televisores de Sony suelen tener un precio bastante alto, es innegable que gozan de una grandísima calidad. Uno de los modelos con mejor relación entre calidad precio es el Sony BRAVIA KD50X75WL (654 euros), un televisor lanzado en 2023 que, a día de hoy, sigue siendo una de las mejores opciones de compra en este rango de precio.

Este televisor de Sony integra una pantalla LCD de 50 pulgadas que ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 60 Hz. Cuenta con mejoras en el color de las imágenes gracias a la tecnología Live Colour, dispone de varios modos de configuración de la imagen, es compatible con HDR10 y Dolby Vision y sus altavoces con potencia de 20W son compatibles con Dolby Atmos. Además, su sistema operativo es Android TV.

Philips PUS8818

Si hablamos de marcas que han conseguido diferenciarse completamente de la competencia es imposible no acordarnos de Philips. Su particular tecnología Ambilight es uno de los motivos (no el único) para comprar uno de sus televisores, y actualmente podemos encontrar algún que otro modelo a muy buen precio, como es el caso del Philips PUS8818 (668,80 euros).

Este televisor Philips viene con la tecnología Ambilight en tres lados y su pantalla LED de 50 pulgadas ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision y sus altavoces con potencia de 40W son compatibles con Dolby Atmos. Por otro lado, su sistema operativo es Google TV y viene equipado con HDMI 2.1.

Samsung Q80C

Samsung cuenta con una enorme cantidad y variedad de televisores en todas las gamas. En la gama media nos encontramos con el modelo Samsung Q80C (699,99 euros), un televisor que tiene un precio muy ajustado para todo lo que ofrece. Ya os adelantamos que es capaz de ofrecer una experiencia muy completa.

El modelo Samsung Q80C integra una pantalla QLED de 50 pulgadas y ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 60 Hz. Es compatible con el formato HDR10+ y, al igual que otros televisores de la marca, viene con Modo Director de Cine. En el apartado de sonido nos encontramos con unos altavoces que ofrecen una potencia de 40W RMS y que son compatibles con Dolby Atmos. Por otra parte, su sistema operativo es Tizen, integra el asistente de voz Amazon Alexa y es compatible con Q-Symphony.

Xiaomi, LG, Sony, Philips, Samsung

