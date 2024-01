Es de los mejores animes de viajes en el tiempo y vuelve a estar disponible en formato físico. Así es la nueva edición coleccionista de 'Steins;Gate'

Este mismo año se estrenan algunas series de anime dando el salto al formato físico. Animes de esos clásicos que hemos visto una y otra vez y que, por lo que sea, hasta ahora no habían contado con su correspondiente edición física o lo han hecho por partes y ya no se encuentran disponibles. Hoy, por fin, se ha lanzado la fantástica edición coleccionista de 'Steins;Gate', cuyo precio es de 99,99 euros .

Comprar edición coleccionista de 'Steins;Gate' al mejor precio

La edición coleccionista de 'Steins;Gate' parte de los 99,99 euros y viene con bastante contenido adicional, pero también podemos encontrar la edición estándar en DVD por 33,05 euros en Amazon, ligeramente más barata que en otras tiendas.

' Steins;Gate ' nos relata la historia de Rintaro Okabe, un estudiante universitario autoproclamado científico loco que, tras una serie de eventos circunstanciales, fabrica un teléfono microondas que puede enviar mensajes de texto al pasado, permitiendo modificarlo sin perder los recuerdos de lo sucedido. Lo más llamativo de este anime, y por extensión de su manga, es que asienta unas bases muy cuidadas sobre viajes en el tiempo y mundos paralelos.

Por otra parte, la edición coleccionista de 'Steins;Gate' no sólo viene con la serie completa en Blu-ray (con audio en japonés y subtítulos en castellano), sino que además también incluye otra serie denominada 'Steins;Gate Zero' y la película 'Steins;Gate The Load Region of Déjà Vu'. Además de ello, la edición viene con cuatro libros sobre el anime y un pin exclusivo.

También te puede interesar

Dragon Ball Z Monster Box 2023 (291 Episodios) [DVD] Hoy en Amazon — 118,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | White Fox, Selecta Visión

En Espinof Selección | Los mejores juegos de mesa basados en series: desde 'One Piece' hasta 'Juego de Tronos', seis adaptaciones recomendadas para disfrutar en compañía

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel