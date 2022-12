Por si no llegaste a tiempo en el Black Friday: ahora en Amazon tienes un Fire TV Stick con descuentazo para la Navidad

Los grandes eventos del año suponen el mejor momento para aprovechar y llevarte cada uno de los modelos de los Fire TV Stick a un buen precio. Si no llegaste a tiempo en el Black Friday, todavía puedes conseguirlos con un precio ajustado, ya que Amazon ha dejado el Fire TV Stick clásico por los 33,99 euros en lugar de los 40 euros habituales.

No todos los televisores que salen al mercado cuentan con las características de las Smart TVs, o al menos no con todas, y son muchos los hogares que todavía tienen un televisor algo más antiguo. Para estos casos, no hace falta renovar el televisor si no quieres gastarte un dineral, y es que el Fire TV Stick es uno de los dispositivos más cómodos, compactos y funcionales para tener una gran cantidad de características que a día de hoy solemos ver en los televisores inteligentes.

Comprar Fire TV Stick al mejor precio

Para empezar, y el punto más destacado, es que incluye FireOS, el sistema operativo de Amazon que está basado en Android, lo que permite poder descargar un sinfín de aplicaciones de su catálogo, como es el caso de los servicios de suscripción como Netflix o Prime Video, por poner un ejemplo. Conectarlo y hacerlo funcionar es simple, solo es necesario tener un puerto HDMI en el televisor y una toma de corriente.

También incluye otras características como Dolby Atmos, 8 GB de almacenamiento y Alexa como asistente de voz, que podemos utilizar cómodamente mediante el mando a distancia, el cual viene personalizado con diferentes botones de acceso rápido. Además, su formato compacto permite trasladarlo a diferentes televisores sin ningún problema, un punto interesante si tienes varios televisores en casa con los que quieres aprovechar las características del Fire TV Stick.

El modelo del que os hemos hablado es el clásico, que ahora se queda en los 33,99 euros, pero podemos encontrar otros tantos modelos de oferta en Amazon: el Fire TV Stick Lite se queda en los 26,99 euros, el Fire TV Stick 4K en los 36,99 euros, el Fire TV Stick 4K Max por 41,99 euros y el Fire TV Cube por los 74,99 euros.

Imagen: Amazon

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.