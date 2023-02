Sam va lentín pero trae ofertones en figuras de El Señor de los Anillos: con estos descuentazos de El Corte Inglés te las llevas a mitad de precio

Sí, hoy es el día del meme de Sam va lentín y las redes se han llenado de miles de imágenes diferentes, y por este motivo hemos buscado hasta lo más profundo de Mordor para encontrar ofertas en artículos de El Señor de los Anillos. Hoy hemos encontrado chollazos en algunas figuras de diferentes personajes de la trilogía original, quedándose a mitad de precio en El Corte Inglés y con diseños muy bien detallados.

Sauron

Annatar, Gorthaur, El Señor Oscuro, el Nigromante y, finalmente, Sauron. Ha tenido muchos nombres, lo que implica el terror que ha sembrado durante toda su historia más allá de las clásicas novelas de Tolkien. En El Corte Inglés podemos encontrar la versión más clásica del personaje (la que vimos en las películas) con un espectacular diseño y un precio bajísimo. Normalmente suele mantenerse en los 22,95 euros, pero ahora se queda en 11,45 euros con el descuento de la tienda. Eso sí, Amazon también ha rebajado la figura al mismo precio.

Gandalf

Gandalf el Gris es la primera versión del personaje que vimos durante la trilogía original, antes de enfrentarse al Balrog, y que dio una de las mejores escenas de las películas, y ya es decir. Este personaje tan querido también está de oferta en El Corte Inglés en una figura que incluye su característico bastón y una espada, y su precio de 10,95 euros en lugar de 21,95 euros es uno de los mejores motivos para añadirla a la colección.





Legolas

Sam va lentín es el meme más característico, pero no debemos olvidar el clásico "they're taking the Hobbits to Isengard" que se volvió viral hace ya muchos años y que tenía a Legolas, o en este caso Orlando Bloom, como protagonista. El Elfo más querido de El Señor de los Anillos también tiene su propia figura, destacando su especial diseño y aún más especial precio, porque pasa de los 22,95 euros hasta los 11,45 euros.

Figura El Señor De Los Anillos La Comunidad Del Anillo Legolas PVP en El Corte Inglés 11,45€

Aragorn

Uno de los primeros personajes en unirse a la compañía de Frodo Bolsón (más allá de los Hobbits) fue Aragorn, que también ha dado uno de los mayores memes de la franquicia con su entrada ante la Puerta Negra de Mordor. El personaje interpretado por Viggo Mortensen también tiene su propia figura de oferta, y encontramos nuevamente una bajada de precio desde los 22,95 euros hasta los 11,45 euros.

Imagen | New Line Cinema, The Loyal Subject

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.