Videojuegos para disfrutar del San Valentín en pareja: 5 títulos cooperativos con los que no nos despegamos del mando

¡Ya queda nada para San Valentín! Los Regalos, las flores, los bombones y los buenos momentos junto a nuestra pareja o series queridos se reúnen en el Día de los Enamorados. Muchas veces solemos ir por el camino tradicional, dejando a un lado propuestas igual de interesantes como lo son ver películas, series, viajar e incluso jugar a videojuegos. Y hoy hemos querido reveindicar aquellos videojuegos que son especialmente interesantes para esta fecha tan señalada, aquellos en los que puedan jugar una o dos personas y aquellos en los que la historia es tan buena (y a veces cinematográfica) que son perfectos para San Valentín.

It Takes Two

Si hablamos de videojuegos cooperativos lanzados en estos últimos años, indudablemente 'It Takes Two' es la primera obra que se nos viene a la cabeza. La propuesta, de Hazelight Studios, es maravillosa tanto por su premisa como por el recorrido de la aventura, siendo galardonada en los The Games Awards del 2021 como mejor videojuego del año.

'It Takes Two' relata la historia de Cody y May, una pareja que ha sido convertida en muñecos por un hechizo y que deberán embarcarse en una aventura cooperativa para conseguir salvar su relación. Una historia no sólo cargada por una gran narrativa, sino por una muy buena jugabilidad basada en plataformas.

'It Takes Two' para PS4: 40,90 euros.

'It Takes Two' para Nintendo Switch: 31,99 euros.





Cuphead

Los videojuegos con una dificultad extremadamente difícil tienen su nicho de jugadores y se han convertido en propuestas interesantísimas con cada nueva entrega. Los más conocidos son los de la Saga Souls, pero 'Cuphead' supo destacar entre muchas propuestas tanto por la dificultad de sus niveles como por su apartado artístico que irremediablemente recuerda a los cortos de Disney.

'Cuphead', que también tiene su propia serie estrenada por Netflix, nos transporta a un mundo en el que debemos hacer frente, solos o acompañados por otro jugador, a muchos desafíos a través de niveles cargados de un apartado artístico maravilloso y unos jefes que nos pondrán contra las cuerdas.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Los videojuegos de LEGO necesitaban reinventarse, y 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' fue el título indicado para hacerlo. En este videojuego volvemos a hacer un repaso a la saga al completo desde el lado más humorístico de la marca, poniéndonos en la piel de casi cualquier personaje que ha aparecido en las diferentes películas.

Son muchas las novedades las que implementa este videojuego en concreto, ya sea a nivel técnico, narrativo e incluso de exploración y en su apartado visual. Es el videojuego más ambicioso de LEGO y también es el más redondo. Como extra, y como solemos encontrarnos en este tipo de videojuegos, podemos jugar tanto solos como en cooperativo.

'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' para PS5: 22,99 euros.

'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' para Nintendo Switch: 49,90 euros.

'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' para Xbox: 40,55 euros (Galactic Edition).

The Quarry

Muchos videojuegos han apostado por ofrecer un mayor acercamiento al cine con propuestas más cinematográficas. Las aventuras de terror han tomado una mayor relevancia durante estos últimos años con propuestas como 'Until Dawn', que se convertirá en película, o 'The Quarry'. Este último videojuego, desarrollado por Supermassive Games, es ideal para disfrutarlo en compañía tanto en Halloween como en San Valentín. ¿Por qué no?

'The Quarry' nos traslada a una aventura cargada de terror en la que cada decisión que tomemos es importantísima, permitiendo avanzar con determinados personajes o perecer en el intento. También incluye una modalidad cooperativa en la que cada jugador puede controlar a un personaje distinto.

Prácticamente cualquier videojuego de Super Mario

Si hay algo con lo que se caracteriza Super Mario, más allá de su repercusión en la industra del videojuego o por tener el mejor tutorial de la historia, es que los videojuegos son muy accesibles y se prestan tanto a jugar cada uno de ellos individualmente o en cooperativo.

Aquí podríamos citar casi cualquier entrega del Fontanero de Nintendo, pero nos remitimos a los más resultones, aquellos con los que mejor podemos pasar esos ratos junto a otra persona, como es el caso del reciente 'Super Mario Wonder', de 'Super Mario Party' e incluso de 'Super Mario Kart 8 Deluxe'.

'Super Mario Bros. Wonder' para Nintendo Switch: 48,99 euros.

'Super Mario Party' para Nintendo Switch: 59,90 euros.

'Super Mario Kart 8 Deluxe' para Nintendo Switch: 46,90 euros.

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Hazelight Studios, 3DJuegos, Studio MDHR, TT Games, Supermassive Games, Nintendo

En Espinof Selección | El videojuego que me hizo llorar a los 28 años fue co-creado por Studio Ghibli y es un profundo viaje hacia la madurez

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel