HOY SE HABLA DE

Adiós para siempre al thriller del creador de 'Yellowstone'. Ni siquiera un 100% de críticas positivas ha salvado a la serie con Jeremy Renner

Al menos los fans de 'Mayor of Kingstown' tendrán una temporada 5 para cerrar la historia

Mayor
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14208 publicaciones de Mikel Zorrilla

Ha llegado la hora de despedirnos de otros de los éxitos de Taylor Sheridan, el creador de 'Yellowstone': Paramount+ ha anunciado que la temporada 5 de 'Mayor of Kingstown' será la última del thriller protagonizado por Jeremy Renner.

'Mayor of Kingstown' cuenta la historia de Michael McLusky (Renner), nuevo jefe de un clan que lleva mucho tiempo dedicándose a encontrar un delicado equilibrio entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos en una ciudad en la que las cárceles se han convertido en la única industria de la zona.

Una temporada final más corta para 'Mayor of Kingstown'

La parte buena de la noticia es que eso supone que la serie tendrá una quinta entrega, pues la cuarta llegó a su final el pasado 28 de diciembre y no estaba del todo claro que fuese a recibir una quinta. El motivo es que la temporada 4 no tuvo el éxito esperado, pero al menos desde Paramount+ se decidió finalmente que lo mejor era dar un cierre a la historia.

Guía para no perderse con 'Yellowstone': en qué orden conviene ver todas las series del universo del mayor fenómeno televisivo del momento en Estados Unidos
En Espinof
Guía para no perderse con 'Yellowstone': en qué orden conviene ver todas las series del universo del mayor fenómeno televisivo del momento en Estados Unidos

El plan inicial de la compañía era hacer una temporada 5 de apenas seis episodios, pero las negociaciones entre ambas partes han llevado a que el acuerdo se cierre en 8 capítulos. Son dos menos de lo habitual, pero al menos sus responsables tendrán suficiente espacio para que 'Mayor of Kingstown' tenga un buen final.

Lo que llama la atención es que su popularidad parece haber ido a la baja en paralelo al aumento del aplauso de la crítica, ya que la primera entrega de 'Mayor of Kingstown' apenas consigue un 33% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la segunda se fue al 50%, la tercera alcanzó el 78% y la cuarta ha tocado cima con un perfecto 100%.

En Espinof | "Fue un homenaje a Clint Eastwood". La conexión de 'Yellowstone' con 'Sin Perdón' que sólo los mayores fans del western conocen

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios