Así han sido reacciones de los actores de 'Juego de Tronos' al final de la serie de HBO: desde "es perfecto" a "no tiene sentido"

Casi tres meses han pasado ya desde la emisión del último y polémico episodio de 'Juego de Tronos'. La serie ya había recibido bastantes críticas a lo largo de su octava temporada, pero estaba claro que la despedida de la serie de HBO iba a provocar reacciones de todo tipo.

Varios actores de la misma han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto en este tiempo y a continuación vamos a repasar sus opiniones sobre el final de 'Juego de Tronos'. Empezaremos por Natalia Tena, que dio vida a Osha en 16 episodios de la serie, porque ha sido la última en hablar al respecto, y también lo ha hecho con una tremenda dureza en el podcast White Whine Question Time:

"No tiene sentido"

Me gustó que Arya apuñalase al Rey de la Noche en el corazón. Hasta ese momento me gustó, pero después de eso, creo que... simplemente no lo entendí. El nivel de la escritura en el final; las tramas y todo lo que sucede y cómo lo acabaron comparándolo con cualquier otra temporada, cualquier otra parte de la historia, parece que estuviese escrito por diferentes personas. No tiene sentido para mí.

Tena confesó también que vio el último episodio tras haber tomado varias copas de vino y que al acabar "estuve despotricando durante una hora sobre lo poco que me había gustado el final", tanto es que así que su novio acabó teniendo que irse del barco en el que viven. ¿La solución de la actriz? Llamar a un amigo para seguir desahogándose voz en grito.

Pese a su notable decepción, la actriz cree que el grupo de fans que lanzaron una campaña para rehacer el final de la serie se pasaron de frenada por mucho que ella misma no entiende "las decisiones que tomaron" Dan Weiss y David Benioff, que recientemente firmaron un acuerdo multimillonario con Netflix.

Los insatisfechos con temas concretos

En otros casos la insatisfacción se debí a temas mucho más concretos. Por ejemplo, Lena Headey sabía que Cersei, su personaje, no iba a llegar vivo al final de la serie, pero eso no quita para que hubiese preferido que su desaparición fuese diferente tal y como confesó a The Guardian: "Quería una muerte mejor".

Recordemos que Cersei moría sepultada junto a Jaime, su hermano y el amor de su vida. La actriz no entró en detalles sobre cuál era su muerte soñada, pero tenía claro que era imposible contentar a todos: "No importa lo que hicieran, creo que siempre iba a hacer alguna especie de gran caída desde la cima".

La que también hubiese acabado de otra forma con Cersei es Maisie Williams, la actriz que dio vida en 'Juego de Tronos' a Arya Stark desde el primer episodio de la serie. Esto fue lo que comentó a Entertainment Weekly poco después del estreno del final de la serie:

Quería estar de nuevo en el set con Lena, ella es muy divertida. Y quería que Arya matase a Cersei, incluso si eso significaba que Arya muere también. Incluso llegué a pensar mientras leía el guion que cuando Cersei y Jaime estaban juntos: "Él va a quitarse la máscara y desvelar que es Arya" y ambas mueren. Creía que eso era lo que guiaba a Arya"

Finalmente no fue el caso, ya que Arya se retiraba tras una charla con El Perro, pero eso no quita para que Williams siga insatisfecha con el porvenir de su personaje: "No es un final 'Juego de Tronos' para Arya, es un final feliz. Me hizo llevar a Arya a un lugar al que nunca creía que iba a volver con ella".

Mucho más contundente se mostró Jason Momoa, quien interpretó a Khal Drogo en la primera temporada de la serie. A través de un vídeo en directo mostró su desprecio hacia Jon Snow tras acabar con la vida de su amada Daenerys y más tarde dejó claro que le importaba una mierda lo que sucedía cuando todo se decantaba hacia Bran como nuevo líder de los Siete Reinos.

Por su parte, Charles Dance (Tywin Lannister) cree que el final de la serie fue un tanto confuso: "Quería saber qué está pasándole a eso personajes... llegó el final de la serie y pensé "Mmh, vale". Y todo esa persona viva sentada alrededor de una especie de mesa: "Bueno, qué vamos a hacer tomar, nos tomamos una taza de té o algo" Y yo pensé "Ah, no lo sé"".

Eso sí, poco después puntualizó sus palabras diciendo que se sentía orgulloso de haber participado en la serie y que era imposible dejar contento a todo el mundo. También tuvo tiempo para señalar que no quedó demasiado satisfecho con el destino de Tyrion, su hijo en la ficción, porque creía que iba a ser quien acabase al frente de los Siete Reinos.

Los que lo defienden

En cambio, Kit Harington es un firme defensor del final de 'Juego de Tronos' y que decidió no leer el guion hasta la primera lectura con el resto del reparto. Su reacción al descubrir que mataba a Daenerys fue recogida en un inolvidable momento del documental 'Juego de Tronos: La última guardia'.

Un shock tremendo pero que él considera que ha estado bien construido a lo largo de la serie: "Ella ha hecho cosas horribles. Crucifica gente y la quema viva. Se ha ido construyendo, así que tenemos que decir al público lo siguiente: "Estáis en negación sobre esta mujer también. Sabíais que algo iba mal. Sois ciulpables, la vitoreasteis."

Por su parte, Nicolaj Coster-Waldau defendió a Weiss y Benioff apuntando que "pensar por un segundo que no se pasaron los últimos 10 años pensando cómo iba a acabar es un poco de tontos", mientras que Emilia Clarke reconoce que le hubiese gustado tener más escenas entre Daenerys y Cersei o Missandei, pero que "no estoy en posición de criticar a los genios que han escrito estas ocho maravillosas temporadas". Sophie Turner tampoco puso pega alguna al final de Sansa, destacando que fue incluso mejor que el que los fans pedían para ella.

Shut up, it was perfect. #GameofThrones — Pedro Pascal (@PedroPascal1) May 20, 2019

Eso sí, el más contundente fue Pedro Pascal, que dio vida a Oberyn Martell en la cuarta temporada, al calificar el final como perfecto a través de su cuenta de twitter.