'Brooklyn Nine Nine': Terry Crews asegura que "han tirado a la basura" todos los guiones de la próxima temporada

'Brooklyn Nine Nine' está preparando su regreso a las pantallas en una temporada 8 pero parece ser que el proceso de escritura ha sufrido un traspié como consecuencia de las protestas del Black Lives Matter detonadas por la brutal muerte de George Floyd el pasado mayo, según comenta Terry Crews.

Y es que Dan Goor, el showrunner de la serie, ha desechado todos los episodios que habían escrito para la temporada 8 (que llegaría este próximo otoño) para repensar cómo afrontar la serie en estos nuevos tiempos. Así lo ha declarado Crews en una reciente entrevista a Access:

"Tenían cuatro episodios listos y simplemente los tiraron a la basura. Tenemos que empezar de cero. Ahora mismo, no sabemos en qué dirección vamos a ir"

Según el actor, se está hablando ahora mismo sobre cómo tratar temas de brutalidad y racismo sistémico en la policía en la comedia, que sigue a un grupo de detectives de una pequeña comisaría neoyorquina.

"Hemos tenido muchas conversaciones serias y profundas sobre ello y esperamos que a través de ello hagamos algo realmente innovador este año. Tenemos una oportunidad y planeamos utilizarla del mejor modo posible"

Sin olvidarnos de que nos encontramos con una comedia imparable en cuanto a gags, 'Brooklyn Nine Nine' no suele huir de temas como el del racismo o la homofobia.

El caso de 'Brooklyn Nine Nine' ejemplifica cómo la conversación sobre la brutalidad y el racismo policial está afectando a la televisión. En las últimas semanas nos hemos encontrado con sendas cancelaciones de docurrealities policiales de 'COPS' y 'Live PD'; además, se ha alzado la voz en contra del "blanqueamiento" del cuerpo de Policía como "los buenos" y todo lo que ello supone.