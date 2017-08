'Community' murió antes de su sexta temporada: la marcha de Donald Glover fue la puntilla según Dan Harmon

Durante años el gran objetivo de 'Community' y sus seguidores es que la serie llegase a tener seis temporadas y una película. El largometraje nunca llegó a hacerse, pero lo otro sí que lo consiguió. Eso sí, su existencia estuvo plagada de problemas, incluyendo el despido de Dan Harmon, su creador, en su cuarta temporada, siendo readmitido para la quinta. Ese solamente fue uno de los muchos problemas a los que tuvo que hacer frente.

El propio Harmon es consciente de ello, pero también de que fue otro hecho lo que marcó el principio del fin: la marcha de Donald Glover. Lo cierto es que el reparto de 'Community' ya había sufrido una gran pérdida con el abandono de Chevy Chase al final de la cuarta temporada, pero el creador y protagonista de 'Atlanta' también había decidido irse. Glover se marcharía pocos episodios después y Harmon recuerda de esta manera cómo afectó a la serie:

Al menos Harmon logró convencer a Glover para que aplazara su salida, pues él tenía pensando buscar otras oportunidades tras la finalización de la cuarta temporada, pero accedió a participar en varios episodios de la quinta para dar un cierre a su arco de personaje. Siendo justos, la quinta fue mucho mejor que la cuarta pese a la ausencia de Troy, pero es cierto que no terminó de recuperar la magia de antaño -sobre todo Abed, que no volvió a ser el mismo sin su mejor amigo- y ya la sexta pasó un tanto desapercibida en Yahoo.

Además, dudo mucho que Glover se arrepienta de su decisión, pues acabó haciendo 'Atlanta', convirtiéndose en el nuevo Lando Calrissian en el problemático spin-off de Han Solo que prepara Disney o logrando un pequeño pero importante papel en 'Spider-Man: Homecoming'. Estaba destinado a grandes cosas y seguir en 'Community' solamente iba a ralentizar lo inevitable. Así es como lo ve Harmon:

No puedes decirle: "Ahora es el momento en el que vas a fracasar, así que definitivamente no deberías seguir adelante". Fíjate en su subida. Si yo fuera Donald Glover, intentaría comerme la luna, porque no estaría seguro de que no puede hacerlo hasta que lo intente, ya quee él ha triunfado en todo lo que ha intentado.