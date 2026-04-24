El creador de 'Bronca' explica el trasfondo real de la temporada 2 de la serie de Netflix: "Estamos reaccionando a la vida real"

La segunda temporada de 'Bronca' amplía el universo de la serie desde un lugar mucho más incómodo y reconocible: el de las diferencias de clase, las relaciones marcadas por el contexto económico y esa tensión constante entre lo que uno quiere ser y lo que se puede permitir. Detrás de ese enfoque está Lee Sung Jin, creador y guionista ganador del Emmy, que ha construido esta nueva entrega a partir de experiencias muy concretas de su propia vida.

Lejos de buscar grandes giros o artificios, la serie apuesta por una mirada más directa, donde el conflicto nace de situaciones cotidianas que cualquiera podría reconocer. En esta temporada, el foco se desplaza hacia una joven pareja trabajadora que entra en contacto con una élite a la que nunca podrá pertenecer.

Experiencias personales

El propio Lee Sung Jin lo dejó claro en People: "Solo puedo escribir sobre lo que conozco". Y esa idea atraviesa toda la temporada, que parte de situaciones reales para construir sus conflictos, como una discusión de pareja que el creador escuchó en la vida real y que sirvió como detonante narrativo.

A partir de ahí, la serie explora cómo distintas generaciones interpretan una misma situación. "Los jóvenes reaccionaron como Ashley y Austin, mientras que mis compañeros de edad similar o mayores decían: Es una pelea. ¿Quién no lo ha hecho?", explica, dejando claro que el choque también es generacional.

Pero el eje más potente de esta nueva entrega es la clase social. "Eso afecta a todas las interacciones. No está mejorando, está empeorando". La decisión de que los protagonistas no tengan seguro médico no es casual, sino una forma directa de evidenciar esa precariedad estructural que condiciona cada una de sus decisiones.

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Esa crítica se vuelve especialmente importante en una de las escenas más duras de la temporada, inspirada en una vivencia personal del propio creador:

"Simplemente anoté todo lo que sucedió, los diálogos que escuché, y prácticamente lo copié y pegué y lo escribí en un día. Así que ese episodio no es una exageración. Esa es la situación actual de nuestro sector sanitario. Simplemente estamos reaccionando a la vida real. Me encantaría llegar a un punto en el que la sociedad no sea como es, para poder escribir sobre algo más que la clase social. Pero hasta entonces, seguiremos intentando gritarlo a los cuatro vientos".

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