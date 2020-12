'El desorden que dejas': las 11 grandes diferencias entre la miniserie de Netflix y la novela que adapta

Netflix ha conseguido un nuevo bombazo con 'El desorden que dejas', la miniserie basada en la novela homónima de Carlos Montero que lleva varios días liderando el Top de lo más visto en la plataforma. Como era de esperar, la adaptación realiza varios cambios respecto al original literario pese a que el propio Montero ha sido el encargado de hacerlo y a continuación encontraréis las que considero que son las 11 mayores diferencias entre la miniserie y el libro original. Obviamente, hay spoilers de aquí en adelante.

La estructura

La miniserie de Netflix va saltando de forma constante entre pasado y presente, estableciendo así un claro paralelismo entre lo que le sucedió a Viruca y lo que está pasando a Raquel tras obsesionarse con el personaje interpretado por Bárbara Lennie. Eso no sucede en la novela, donde la evolución argumental se produce de forma lineal, estando centrada en todo momento en el personaje al que da vida Inma Cuesta.

La presencia de Viruca

Consecuencia directa de lo anterior, ya que en la novela de Montero, Viruca es un personaje sin voz y apenas presencia. Es cierto que su huella sobrevuela en todo momento en la peculiar investigación que lleva a cabo Raquel, pero tiene una importancia mucho más accesoria, mientras que en la miniserie es la coprotagonista de la función pese a que desde el primer episodio sepamos cuál va a ser su destino

El tupé de Iago

Un detalle muy curioso del personaje de Iago en la novela es que en más de una ocasión se insiste en que lleva tupé, algo de lo que no hay rastro en la serie. El propio Montero nos comentó que "lleva tupé pero por vagancia de escritor, por ponerle algo para que el lector identifique rápido a los personajes, pero no tenía ninguna relevancia, así que Arón no lo necesitaba", pero es un cambio muy llamativo como para obviarlo.

La persona que encuentra el cadáver de Viruca

En la novela, el cuerpo de Viruca lo descubre un fotógrafo durante la sesión de fotos de una boda pero hay un gran ausente que sí está presente en la serie, y es que en el libro no hay ni rastro de Roi en ese momento, algo que marca al personaje, ya que es él quien identifica el cuerpo de Viruca, que en el libro está desprovisto de ropa, cosa que no sucede en la serie.

La mayor cooperación de Mauro con Raquel

En el libro, el personaje interpretado por Roberto Enríquez se muestra mucho más cooperativo de entrada con Raquel a la hora de facilitarle todo lo que necesita desde el primer momento, llegando incluso a darle las llaves del piso de Viruca.

No hay encuentro entre Viruca y Raquel

En la adaptación televisiva de 'El desorden que dejas' hay un breve momento en el que vemos compartir plano a Viruca y Raquel en la sala de espera de un hospital. De eso no hay ni rastro en la novela.

La muerte de la madre de Raquel

La muerte de su madre deja un importante vacío a Raquel tanto en el libro como en la serie, pero en el original literario llevaba dos años sin hablarse con ella y se entera de su fallecimiento a través de una llamada del hospital, mientras que en la serie mantienen el contacto hasta el último momento.

Raquel no acusa a Germán ante la policía

En la serie, Raquel acusa ante la policía a Germán de ser el responsable de dar una paliza a Roi tras ver una grabación. En la novela también está casi convencida de que es él, pero decide callárselo y su marido acaba siendo detenido por otro motivo.

El origen de los problemas de Iago

Hacia el final de la serie descubrimos que el padre de Iago ha usado a su hijo como una especie de juguete sexual, con el origen de esto localizado en la obsesión que un político de la Xunta siente hacia él. En el libro es similar, pero esos abusos sexuales están vinculados de forma directa a la obsesión que siente hacia él el personaje interpretado por Xosé A. Touriñán en la serie.

La mayor confianza entre Raquel y Acebedo

Un detalle que me llamó la atención en el tramo final de 'El desorden que dejas' fue la facilidad con la que Raquel se sube al coche de Acebedo cuando el personaje interpretado por Touriñán le dice que Germán se ha intentado suicidar. Vale que es una situación extrema, pero ni siquiera se extraña de que nadie de la familia de él haya intentado contactar con él. Eso en la novela tiene más lógica porque existe una mayor confianza entre estos dos personajes, con ella llegando a asistir a una fiesta en casa de él.

En la serie es él quien acude a una fiesta en casa de ella con la que Raquel no está precisamente entusiasmada, aunque no sea en este caso por la presencia de Acebedo. De hecho, en la novela se la encuentra por la calle y le dice que le puede prestar la fianza para que liberen a Germán en lugar de recurrir a algo tan drástico para intentar conseguir que ella se suba a su coche...

Quién escribe el libro al final

La serie opta por darnos la sorpresa de que sea Raquel quien está escribiendo un libro sobre lo sucedido cuando desde el primer momento se incidió en que el escritor era Germán. Y es que en la novela original es él quien va a escribirla, con Raquel pidiendo a su ex que "el marido de ella no salga muy mal parado". Curiosamente, en la serie es él quien dice a ella que "no te cortes, puedes dejar al marido como un capullo porque es lo que fue".