Los fans de 'Separación' no tienen que conformarse solo con la serie. Apple ha creado todo un universo transmedia para ellos

Cuando se habla de 'Separación' como la nueva 'Perdidos' no se hace en vano. La serie estrella de Apple TV vuelve en su segunda temporada a conquistar a su audiencia, y lo hace con unos capítulos llenos de intrigas, despistes y misterios que hacen aún más compleja su interesante premisa de ciencia ficción.

Hay otra razón por la que se la compara como la mítica serie de Lindelof y Cuse. Igual que aquella, la serie de Dan Erickson y Ben Stiller está claramente amparada bajo la técnica narrativa del "puzzle-box", cada episodio resuelve menos incógnitas de lo que plantea, y sirve como una pieza más de una narrativa mayor que se va revelando poco a poco.

Hay tantas piezas en el puzle que algunas están incluso fuera de la propia serie. El universo de Lumon ha servido para que la gente de Apple se ponga creativa, y son varias las historias alternativas que sirven para complementar la narrativa principal. 'The Lexington Letter' es un relato corto que cuenta la historia de Margaret, una empleada de Lumon que empieza a desentrañar el lado oscuro de la compañía. Junto con el libro viene el panfleto de orientación del departamento de Refinamiento de Macrodatos.

Hablando de libros, la novela de autoayuda que es poco menos que la sagrada biblia para los empleados rebeldes de Lumon, 'The You You Are', también se puede adquirir dentro de Apple Books. Las reflexiones espirituales de Dr. Ricken Lazlo Hale se pueden disfrutar en formato leído o, quizás mejor aún, de audiolibro, donde la sátira termina de cerrar el círculo tanto con la serie como con este tipo de lecturas de gurús del autoconocimiento.

En redes también hay varias opciones. De la jocosamente tematicada cuenta de LinkedIn de Lumon al muy recomentable podcast oficial que llevan Ben Stiller y Adam Scott, ideal para aquellos que quieran oír directamente de dos de los miembros principales detrás de la serie. Para debatir las numerosas teorías, el subreddit de la serie es el lugar ideal, y hasta el propio guionista, Dan Erickson, se ha pasado por ahí para para charlar con los fans en alguna ocasión.

Los usuarios han ido incluso más allá, y si ya uno quiere estar más cerca de la experiencia de ser un trabajador del MDR puede hacerlo en varios videojuegos gratuitos que se han creado para simular… lo que sea que estén haciendo tantas horas delante del ordenador. Tanto la web Lumon Industries como el juego descargable gratuito Lumon son dos versiones igualmente gustosas que nos pondrán a escanear números en la pantalla con el ratón, y eso sin tener que pasar por cirujía.

