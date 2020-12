Esta ha sido la mejor hora de televisión de 2020, y ha pasado injustamente desapercibida

Se va 2020 y se suman decenas de listados con los filtros de lo mejor del año, entre ellos, los de mejores series llegan especialmente saturados y acaba siendo imposible de comprobar todas a ciencia cierta. Los estrenos de series se cuentan por decenas y en algunos casos la calidad va en aumento. Sin embargo, este año, la magistral temporada 4 de 'Fargo' ha desaparecido entre un tsunami de lanzamientos.

Aunque ya hubo un análisis de las primeras impresiones de la misma en Espinof, es necesario centrar nuestra atención en el brillante tramo final de la serie, y no solo cómo redondea todas las aristas y cierra la trama con soluciones llenas de ingenio, sino en el espectacular episodio 9.

SPOILERS del episodio y del final de la temporada

Historia de orígenes secreta

Aunque 'East/West' no es el inicio del tercer acto de la serie, cuyo punto de partida se puede establecer en el también espectacular episodio 8, sí que supone un punto importantísimo para ubicar la verdadera dimensión de la temporada y direccionar adecuadamente su sentido. Aunque esto, claro, no lo sabremos incluso hasta los últimos minutos del capítulo final, ya pasados los primeros créditos, que dan sentido a todo lo visto anteriormente.

No vamos a hablar del vacío de esta temporada de 'Fargo' en la conversación cultural, o si otras lo merecen menos o más, pero sí que es importante apuntar que la valoración de esta historia en concreto es algo injusta sin haber llegado a su coda, porque solo puede verse como un todo, como una unidad de principio a fin, y es en esos momentos finales donde nos damos cuenta que Satchel es Mike Milligan, el carismático criminal de la temporada 2 de la serie de Noah Hawley.

Este detalle, que muchos podían haber adivinado gracias al debate online, aclara muchas cosas que en la serie han ido bailando. Por una parte parece que trata de su padre, Loy Cannon, pero volviendo a los primeros minutos del primer episodio, sabemos que en esa tradición de intercambio de roles en donde Rabbi es el protagonista, acaba ahora en Satchel, y en efecto, toda la historia nos la cuenta desde su recuerdo, ni siquiera va de Ethelrida.

El largo camino a Kansas

Por eso, 'East/West' es un episodio clave, porque vertebra y sirve como punto clave para el desarrollo posterior del niño, todos los detalles que parecen no tener importancia están construyendo una personalidad que ya conocemos, que hemos visto en la temporada 2. Y para ello plantea un genial paralelismo con 'El Mago de Oz', un film fantástico de rito de paso idóneo para contar cómo Satchel vive su trasformación en un emplazamiento clave para la serie, Kansas. Y esto nos lleva a esa ominosa tormenta que presagia el desastre en el plano abierto del coche de Rabbi , a ese tiroteo en la tempestad, ese huracán en el fondo.

La temporada 4 ha tenido detalles de 'Los intocables' de Horror Noire, de 'Misery', de 'Muerte entre las Flores'... pero el paralelismo de East/West con 'El mago de Oz' es un homenaje lleno de referencias ocultas, desde el blanco y negro, el perrito, el muerto con los pies como los de la bruja, a los personajes del hotel. Pero el episodio va más allá hasta la secuencia del tiroteo, cuya puesta en escena resume todo el carácter de tragedia clásica que empapa la serie de FX. Llena de detalles de clase, como ese reflejo del final de Calamita en el cristal del escaparate, colocado sutilmente frente a los muchos elementos de la coreografía.

'East / West' no es la única muestra de precisión obscena de la temporada 4. Todos los capítulos tienen un gusto visual alucinante, una mirada cinematográfica que otras series confunden con filtros de lente. Pero su verdadera belleza no es solo estética, sino cómo utiliza el bagaje de la serie para que cobre un nuevo sentido al volverlo a ver. Siguiendo con los paralelismos con Oz, la adivina que Dorothy encuentra mientras huye es reemplazada aquí por una valla publicitaria que reza "The Future is Now", que toma un significado más profundo y ominoso al final de la temporada. Una obra maestra de la televisión que, además, es relevante en 2020 por muchas otras razones.