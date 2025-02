El final de 'Cobra Kai' explicado por los creadores de la serie de Netflix y cómo se hizo el regreso del personaje más mítico de 'Karate Kid'

Este jueves 13 de febrero de 2025 se estrenó la entrega final de 'Cobra Kai', una tardía secuela de 'Karate Kid' que nació de forma modesta y se acabó convirtiendo en un gran éxito mundial. Es cierto que su popularidad fue decayendo durante los últimos años, pero es una serie que ha dejado huella y su final tiene el gran objetivo de dejar con buen sabor de boca a sus seguidores.

Sus creadores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossber han charlado con Variety sobre el final de la serie para aclarar diferentes aspectos sobre la despedida de 'Cobra Kai'. El primero y más importante es que el final a grandes rasgos era el que tenían pensado desde que empezaron a trabajar en ella. Esto es lo que Heald comenta sobre ese tema:

Este es el final que queríamos construir. Eso no quiere decir que cada palabra del diálogo y cada personaje que aparece en pantalla en el último episodio estuvieran en nuestras cabezas -sería una locura mantener tanta historia ahí-, pero en términos de los grandes lazos de la historia, temas, momentos, la forma en que Johnny aterriza, la forma en que Daniel resuelve, todos esos grandes sentimientos, teníamos ese plan en nuestras cabezas. No queríamos que el avión despegara sin saber cómo iba a aterrizar. No podíamos prever el Sekai Taikai y todos sus giros, pero estamos encantados de haber tenido la oportunidad de cumplir nuestros objetivos, que era terminar esto de la forma que siempre pretendimos.

Lo que sí está claro es que lo más importante de todo era dar un cierre a la altura para Johnny Lawrence, el inolvidable personaje interpretado por William Zabka. Una de las claves para ello es la última escena que comparten con su antiguo maestro John Kreese. Schlossberg señala lo siguiente al respecto:

La que más me llama la atención es la escena entre Johnny y Kreese, en la que tienen una charla intensa y Johnny airea todas sus quejas y Kreese se disculpa. Ves a este alumno que quiere perdonar y no puede perdonar, pero al menos puede aceptar el hecho de que Kreese le dio ciertas cualidades que sí le gustan. Eso le permite seguir adelante y ser capaz de recuperar Cobra Kai.

Eso sí, puede que Johnny Lawrence haya evolucionado de forma innegable, pero los creadores de 'Cobra Kai' no querían convertirlo en el típico héroe al uso. Era vital mantener sus características, algo que se percibe en la escena final, donde mantiene su dureza, pero sin hacerlo de forma gratuita. Hurwitz apunta esto en esa dirección:

Johnny Lawrence es Johnny Lawrence hasta el final, pero es una versión más evolucionada. Eso es lo que queríamos. No queríamos que de repente fuera el Sr. Buen Tipo y blando. Sigue siendo un tipo duro. Va a decir las cosas como son, pero ahora entendemos que viene de un buen lugar. Cuando le llama Cuatro Ojos, eso es parte del entrenamiento en el sentido de que su punto de vista no va a marcar a este chico. Le va a hacer más fuerte para convertirse en una mejor versión de sí mismo.

El regreso de Mr. Miyagi

Eso sí, 'Cobra Kai' no es solamente la serie de Johnny Lawrence. Daniel LaRusso también es vital en la misma, y en última tanda de episodios destacó su último reencuentro con Mr. Miyagi. Todos sabemos que Pat Morita falleció hace ya 20 años, por lo que no quedó otra que hacer una de esas reconstrucciones digitales que tanta controversia suele generar.

Para la ocasión, 'Cobra Kai' usó a Don Lee, coordinador de las peleas de la serie: "No hay imágenes de archivo. Filmamos a Don, la pelea y la entrada prácticamente. Así que existía en la cámara. Hay una empresa de efectos visuales que tiene una tecnología deepfake. Empiezan a producirlo, y damos un montón de notas". Y para la voz sí que se recurrió a la inteligencia artificial:

Pasamos por 50 iteraciones y luego trajimos a un actor que imitara la voz de Pat Morita para que dijera las líneas y se emocionara como Pat Morita lo haría y como nosotros lo recordábamos. Luego aplicamos un filtro de inteligencia artificial que utiliza el audio de archivo de Pat Morita para que esa voz se parezca lo más posible. Al fin y al cabo, no estamos recreando a una persona. Estamos rindiendo homenaje a un héroe, e intentas acercarte lo más posible, mientras el público sabe que, obviamente, no está ahí de verdad.

Todo ello fue necesario para que el personaje interpretado por Ralph Macchio obtuviera una última lección por parte su Sensei, algo que necesitaba tras los descubrimientos que había hecho sobre el mismo a lo largo de esta sexta temporada de 'Cobra Kai'. Así lo explica Hutwitz:

Antes de la temporada, hablamos con Ralph sobre las cosas que le gustaría ver en esta última temporada. Sabía que íbamos a contar la historia de Daniel luchando con sus recuerdos Miyagi y aprendiendo cosas nuevas sobre él. A Ralph le encantó la idea de que Pat y él volvieran a compartir pantalla con las nuevas tecnologías. Nos encantó la idea de que Daniel necesitara su última lección de Miyagi. Miyagi acude a él, luchan juntos y le da unas últimas palabras de sabiduría que ayudan a Daniel a seguir adelante.

Por cierto, puede que 'Cobra Kai' haya acabado, pero Heald apunta que "eso no quiere decir que no vayamos a volver a ver a esta gente". Por desgracia, no quisieron compartir ningún detalle al respecto.

