La historia de la única película anunciada y cancelada por Marvel que se convirtió en un enorme fracaso televisivo

28 de octubre de 2014. En el momento de mayor locura colectiva por Marvel, Kevin Feige se sube al estrado en la Comic-Con y anuncia las películas que están por llegar en la futura fase 3, entre las que se encontraban 'Capitán América: Civil War', 'Doctor Strange' o las entonces dos partes de 'Vengadores: Infinity War'. Pero, entre ambas, había otra cinta destinada a hacer historia en la empresa, la número 20, algo realmente importante y destinado a triunfar: 'Inhumanos'.

Aquí comienza la historia de este héroe singular

Los Inhumanos nacieron de la mano de Stan Lee y Jack Kirby en 1965, dentro de 'Los cuatro fantásticos', aunque la gran explicación de su historia llegaría en las páginas de 'Thor' dos años después. El grupo de superhéroes de Attilan nunca fue el más popular de Marvel, y de hecho en los 80 prácticamente estuvieron desaparecidos de las publicaciones. No fue hasta finales de los 90, cuando su serie limitada ganó un Premio Eisner, que empezaron a tener más relevancia como personajes habituales en las colecciones. Nunca demasiada, pero suficiente para que Perlmutter, director de Marvel Entertainment en aquel momento, pensara que podrían sustituir a los mutantes en el imaginario colectivo.

En 2014, Fox acababa de lanzar 'Días del futuro pasado' y no parecía que fuera a permitir que los X-Men acabaran en manos de Marvel, que se buscó otro grupo al estilo de los mutantes para paliar su ausencia. Fue para tanto la apuesta de Perlmutter por los inhumanos que en los cómics se convirtieron en uno de los grupos más mayoritarios gracias a las Nieblas Terrígenas, que despertaban el gen inhumano y mataban a los mutantes. Así nació el evento 'Inhumanos contra X-Men', tratando de llevarlos a primera plana por mera oposición. No funcionó muy bien: Rayo Negro y los suyos nunca fueron extremadamente populares, pero la película seguía adelante.

Pero en 2015 pasaron varias cosas: la primera, la confirmación de que Sony permitiría que Spiderman apareciera en el UCM, lo que abría la puerta a colaboraciones con otras empresas como Fox para tomar prestados a sus personajes. La segunda, el éxito de las primeras series Marvel (en aquel entonces formaban parte del Universo Compartido) en ABC: 'Agentes de SHIELD' o 'Agente Carter'. La tercera, la aparición de los inhumanos en, precisamente, 'Agentes de SHIELD', dando a una de sus protagonistas poderes terrígenos. De la película no se sabía nada aún.

La edad de oro de la televisión

Cuando 'Spiderman Homecoming' y 'Ant-man y la Avispa' se colaron en la Fase 3, 'Inhumanos' desapareció. Y las preguntas a Kevin Feige eran obvias: "¿Qué ha pasado con esto?". Su respuesta, ciertamente hilarante vista hoy: "'Inhumanos' va a ocurrir seguro. No sé cuándo. Creo que va a hacerse en televisión. Y creo que a medida que entramos en la fase 4 puede ser una película".

Un par de después, ABC anunció su nueva colaboración con Marvel: una miniserie de ocho episodios titulada... 'Inhumanos', que, según prometieron, no era la película alargada ni un spin-off de 'Agentes de SHIELD', sino una serie creada específicamente para televisión y creada por... el mismo showrunner de la primera temporada de 'Iron fist'. Las primeras imágenes solo confirmaron las peores sospechas: se veían las pelucas a años luz de distancia.

Al final, los Inhumanos llegaron al cine. ¡Y no a cualquiera! Los dos primeros episodios se estrenaron en IMAX por todo lo alto. Bueno, más o menos. Las críticas fueron tan devastadoras que incluso los productores aceptaron en público que los dos primeros episodios no eran muy allça. Las proyecciones en IMAX fueron un fracaso (apenas recaudaron tres millones y medio en todo el mundo) y los espectadores bajaron de los casi seis millones de su piloto a los apenas tres de su último episodio, convirtiéndose en la serie más exitosa del año... número 121. Por lo que sea, no hubo temporada 2.

El futuro (no) es inhumano

Después de aquella vergüenza, posiblemente el momento más incómodo para el UCM desde su creación, los Inhumanos se quedaron envueltos en las nieblas terrígenas. Anson Mount, que interpretó a Rayo Negro, repitió su papel (pero venido de otro universo) en 'Doctor Strange y el multiverso de la locura', un cameo mucho más apreciado, en parte por su vestuario fiel al del cómic, que toda la serie en sí misma.

Ya lo he comentado por encima, pero, para explicar lo que pasó con 'Inhumanos', hay que hablar de Ike Perlmutter, el entonces presidente de Marvel Entertainment conocido por ser un hacha vendiendo juguetes... y ser racista y machista. Perlmutter no permitió a Feige realizar películas de Pantera Negra y Capitana Marvel durante años, convencido de que no darían dinero ("Las chicas no compran juguetes"). Y sí, es por lo que estáis pensando. Los rumores indican que sus decisiones podían ser tan malas que estuvo a punto de eliminar a Robert Downey Jr de 'Civil war' porque pedía un aumento de sueldo, poniendo en el lugar de Iron man a... Hulk. Feige tuvo que amenazar con irse de Marvel, en uno de sus continuos rifirafes, para que entrara en razón.

'Inhumanos' era el proyecto soñado de Perlmutter, después de no poder hacerse con la franquicia 'X-Men', y una manera de poder jugar con las franquicias que les quedaban en Marvel. Fue un estropicio, un borrón a pie de página que, por suerte, no es irreparable. Con el multiverso en juego, ¡quién sabe lo que nos espera en el futuro!