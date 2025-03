La intro de 'Separación' tiene crípticas imágenes de bebés. La teoría más oscura de la serie ha conseguido encontrarle sentido

Aún nos estamos recuperando del final de temporada de 'Separación', pero las ganas de seguir explorando su universo no decaen. El décimo episodio ha tenido un poco de todo, del humor habitual de la serie con expectáculo musical incluido a una exhilarante decisión final de un Mark S. que al fin se ha posicionado en el triángulo planteado entre Gemma y Helly.

Cimentar esta relación deja a la serie en un punto estimulante de cara a la ya confirmada tercera temporada, y de paso le da también alas a una de las teorías más oscuras de la serie. Una que algunos espectadores aseguran que lleva fraguándose desde la primera temporada, y que está muy relacionada con los bebés que llevan mareándonos a todos desde que vimos la intro de esta segunda.

Entre las muchas imágenes psicotrópicas que plagan el nuevo opening, es notoria una en la que Mark está en una cama rodeado de bebés con traje. Parece una imágen sin aparente sentido como tantas otras en esta introducción, pero es cuando se pone en conjunto con la trama romántica de Helly y Mark durante esta temporada que cobra sentido. En el cuarto episodio ambos mantienen relaciones por primera vez, sin Mark saber que realmente lo está haciendo con Helena, la Outie que está actuando como espía. En el sexto episodio vuelven a hacerlo una segunda vez, ya conscientes de que en esta ocasión está Helly, la Innie, al mando, y como fruto de la atracción real entre los dos.

Estas dos escenas son ideales para que el primer requisito de la teoría se cumpla: Helly está embarazada con el bebé de Mark. Y esto podía ser no un accidente, sino un plan de los Eagan desde el principio con el beneplácito de la propia Helena. ¿Por qué? Es aquí donde entra en juego un aspecto oscuro de la segunda temporada: la trata de mujeres que parece sugerirse en el episodio 'The After Hours'. Cuando Cobel y Devon se infiltran en Lumon, Cobel hace que Devon pase desapercibida alegando que se trata de una "de las de Jame".

No es la primera vez que esto se nos ha sugerido en la serie. En TikTok un usuario recuerda cómo una trama secundaria de la primera temporada nos presentó a Gabby, una misteriosa mujer casada con un senador y con tres hijos a la que conocen tanto Devon como Helena. En el segundo encuentro que Devon tiene con ella, Gabby no parece recordarla. Esto se relaciona con la idea de que Gabby está usando a su Innie como niñera, rompiendo incluso más leyes éticas de las que plantea la tecnología, que en teoría no puede existir fuera de Lumon.

Cabe la pregunta entonces de si hay algo más malicioso detrás de estos embarazos, en los que tanto Lumon como el proceso de separación parecen estar muy integrados. La trama de Gemma esta temporada también deja claro que los Innies no son más que una cobaya con la que constantemente Lumon estaría experimentando. Introduciendo personalidades e identidades diferentes de las cuales el Outie no tiene conciencia. Esto también podría estar allanando el terreno para una turbia revelación: que el futuro bebé de Helena Eagan con Mark será una reencarnación de Kier. Otra críptica imagen de la intro también parece apuntar a ello, con un bebé con la cara de Kier reptando hacia Mark.

Otros detalles de la anterior temporada parecen cobrar sentido. Cosas como que Milchick agradezca a Helly su labor al conocerse, o el hecho de que los departamentos de MDR tengan menos mujeres que hombres (como también se ve en el equipo alternativo que aparece en la segunda temporada), para aumentar las posibilidades de que alguno de ellos tenga una relación con ella. Si el plan maestro es que la conciencia de Kier encuentre un nuevo cuerpo, quien mejor para ser el vehículo de ello que la heredera Eagan, y qué mejor candidato masculino que Mark, ya que Irving es gay y Dylan está enamorado de su mujer incluso en su estado Innie.

Desde luego las dos temporadas de 'Separación' nos han dejado claro que su universo esconde más de lo que se intuye en su ya de por sí compleja superficie. La hambrienta comunidad de la serie ha creado numerosas teorías, pero ésta parece la más plausible hasta el momento. La buena noticia es que la serie no tiene intención de que esperemos tanto para una tercera temporada según declaraciones de Ben Stiller, por lo que puede que estemos más cerca de las respuestas de lo que pensamos.

En Espinof | No contentos con analizar la propia serie los fans de 'Separación' ahora también miran con lupa un clásico de la ciencia ficción. La culpa la tiene el último episodio

En Espinof | Cada semana 'Separación' genera muchísimas teorías. Para Ben Stiller "es peligroso" escucharlas