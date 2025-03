No contentos con analizar la propia serie los fans de 'Separación' ahora también miran con lupa un clásico de la ciencia ficción. La culpa la tiene el último episodio

Aunque no todas las teorías locas de 'Separación' tienen respuesta y su director de hecho las considera "peligrosas". Pasa de vez en cuando que la curiosidad de los espectadores se ve recompensada. Ha ocurrido en este último episodio, que tiene una extraña conexión con una serie clásica que ofrece respuestas pero también nuevas preguntas.

El descubrimiento fue hecho en X, donde una fan escribió: "Antes del nuevo de Separación este viernes, titulado "The After Hours", Vi el episodio de The Twilight Zone que comparte el mismo nombre. También trata sobre un ascensor que lleva a una planta misteriosa. Parece un visionado obligatorio antes del penúltimo episodio."

Con el episodio ya emitido, queda claro que las comparaciones van más allá de un mero ascensor. En un momento crítico del noveno episodio de 'Separación', cuando Cobel está llevando a Mark oculto en el vehículo y a Devon como pasajera, intercambia un críptico diálogo con la guarda de la puerta, refiriéndose a Devon como "Marsha White. Novena planta", a lo que la de seguridad responde "Departamento de especialidades" y Cobel concluye que está buscando "un dedal de oro".

Este intercambio puede no significar nada para el fan de 'Separación' medio, pero seguramente encendió una bombilla en los fans de 'The Twilight Zone', porque se pronuncia casi palabra por palabra en el clásico "The After Hours" a través del narrador. Aquel episodio de 1960 tenía como protagonista a una mujer que iba al centro comercial en busca de un dedal de oro para regalar a su madre. Esa mujer se llama Marsha White, y el portero la lleva hasta el departamento de especialidades, que se encuentra en una novena planta que no está marcada en el ascensor.

Considerado uno de los capítulos más inquietantes de 'The Twilight Zone', Marsha acaba comprando exactamente el dedal que busca, pero lo hace en una extraña tienda que está vacía salvo por el dedal y una misteriosa vendedora. Cuando más tarde descubre que el dedal está roto y va a hablarlo con el gerente, le dicen que aquel departamento no existe, y la compradora que Marsha había jurado conocer no es más que un maniquí.

Más allá del curioso easter egg, aquel episodio comparte similitudes temáticas con la serie de Apple. Es gracias al twist del episodio donde Marsha descubre que ella misma es un maniquí. En un retorcido experimento, ella y otros maniquís de su sección son permitidos tener vida en "el mundo real" durante un día. Se trata de una trama de claras dualidades y una distopía laboral. Y es evidente por qué Erickson ha querido hacer aquí un homenaje en el guion.

Está por ver si la cosa se quedará como un mero easter egg o este intercambio tiene un significado específico dentro del universo de Lumon. Para los fans de 'Separación', esta extraña conversación parece reforzar la idea de que Eagan está pidiendo mujeres con un propósito desconocido. Solo queda esperar que el final de temporada responda las dudas.

