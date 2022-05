'M.O.D.O.K.' es cancelada: no habrá temporada 2 de la estrafalaria serie animada de Marvel

La serie de animación stop-motion de Marvel 'M.O.D.O.K' ha sido cancelada después de una temporada en Hulu, según informa Variety. La serie debutó en mayo de 2021 con 10 episodios en los que el comediante Patton Oswalt se metió en el cabezón del personaje principal M.O.D.O.K, que significa Organismo mental diseñado solo para matar.

Adiós a una de las propuestas más arriesgadas con el sello Marvel

En la trama de la serie:

"M.O.D.O.K ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de algún día conquistar el mundo. Pero después de años de reveses y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, ha dirigido su malvada organización A.I.M. en el suelo. Expulsado como líder de A.I.M., al mismo tiempo que lidia con su matrimonio y su vida familiar que se desmoronan, comienza a sufrir una crisis de mediana edad."

Junto con Oswalt, el elenco de voces incluía a Melissa Fumero, Aimee García, Wendi McLendon-Covey, Ben Schwartz, Beck Bennett, Jon Daly y Sam Richardson. Oswalt y Jordan Blum crearon la serie y también desempeñaron papel como productores ejecutivos.** Brett Cawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik y Jeph Loeb** también actuaron como productores ejecutivos. Stoopid Buddy Stoodios proporcionó la animación.

"M.O.D.O.K" fue originalmente uno de los cuatro programas animados de Marvel que se establecieron en Hulu producidos por la ahora desaparecida unidad Marvel Television de Loeb. El plan era lanzar los cuatro y luego hacer que se cruzaran en una serie de eventos conocida como 'The Offenders'. Tanto 'Howard the Duck' y 'Tigra and Dazzler', fueron descartados cuando Marvel Studios de Kevin Feige se hizo cargo de la producción televisiva en todos los proyectos de Marvel.

En qué orden conviene ver todas las películas y series del Universo Marvel.