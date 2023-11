Malas noticias para los fans de 'NCIS'. La temporada 21 de la serie policiaca será histórica pero no por un buen motivo

Todo apunta a que Hollywood va a recuperar pronto la normalidad cuando se llegue a un acuerdo definitivo para poner punto y final a la huelga de actores. Eso llevaría a que los actores volviesen a sus trabajos prácticamente de inmediato, pero claro, los retrasos son inevitables, como también lo es que las series que se emiten en abierto en Estados Unidos vayan a sufrir un drástico recorte en el número de episodios de sus próximas temporadas. Una de las principales afectadas es 'NCIS'.

La serie policiaca logró aguantar muy bien el golpe que supuso la salida de Mark Harmon, ya que su temporada 20 siguió funcionando muy bien en audiencias, manteniéndose en el Top 5 de las ficciones televisivas que mejor funcionan. Seguro que sus fans estaban deseando su vuelta, y lo tendrán, pero va a ser histórico y no por un buen motivo.

'NCIS' va a ser una de las muchas series que verán reducido el número de episodio de su próxima entrega. En concreto, desde TVLine apuntan a que el objetivo a cumplir es que acabe teniendo 13 episodios, lo cual la convertiría en la más corta de la serie hasta ahora. Ese "honor" pertenece a la temporada 18, que tuvo solamente 16 episodios como resultado de todas las restricciones provocadas por el coronavirus.

Eso sí, también se espera que 'Navy: Investigación Criminal' sea una de las primeras series que retome las grabaciones, ya que se espera que el rodaje pueda comenzar a finales de este mismo mes de noviembre. A ello ayuda que la sala de guionistas ha sido muy productiva desde que esa huelga llegase a su final, pero no conviene descartar la posibilidad de que el número de episodios sea finalmente más reducido.

Por ejemplo, en CBS se enfrentan a un problema similar con 'NCIS: Hawai’i', todas las series de la saga 'FBI', 'Blue Bloods', 'Fire Country', 'So Help Me Todd', 'El joven Sheldon', 'Th Neighborhood, 'Bob Hearts Abishola' y 'Fantasmas'. En esos casos lo más probable es que puedan hacer entre 10 y 13 episodios de cada una de ellas, por lo que que no os sorprenda si la temporada 21 de 'NCIS' incluso se queda finalmente en solo 10 capítulos.

