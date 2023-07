'NCIS' es un asunto familiar: el hijo de Mark Harmon ha interpretado un papel clave en la serie desde 2008, y acabamos de darnos cuenta

¿Recordáis 'JAG: Alerta roja'? Pues bien, este drama jurídico-militar, además de uno de los procedimentales más recordados de mediados de los 90, plantó la semilla de una de las sagas catódicas más populares de nuestro siglo. Esta no es otra que 'NCIS', la serie —o más bien franquicia— de CBS convertida en la tercera serie no animada más longeva de la televisión estadounidense.

Con 20 temporadas a sus espaldas, y con la vigésimo primera en camino, 'Naval Criminal Investigate Service' —eso significan las siglas del título— se ha revelado como una especie de saga consanguínea sin que nos hayamos dado prácticamente cuenta. Atentos, porque lo que os voy a contar a continuación tiene al fandom revolucionado.

Cosas de casa

A excepción de Sean Murray, que ha dado vida a Timothy McGee durante nada más y nada menos que 442 episodios, los intérpretes principales de la primera temporada de 'NCIS' ya no figuran entre el reparto de la serie. Esto incluye a un Mark Harmon que ahora hace las veces de productor, y que en 2019 describió la producción como una suerte de asunto familiar.

Sus palabras no fueron aleatorias, ya que en 2022 pudimos ver a Cay Ryan Murray, hija de Sean Murray, interpretando a la pirata informática Teagan Fields en el episodio 'The Brat Pack' de 2022, o a Pam Dawber, esposa de Mark Harmon, dando vida a Marcie Warren en 7 episodios durante el año 2021. Pero la cosa no queda aquí.

Resulta que Harmon y Dawber tuvieron dos hijos llamados Ty y Sean, habiéndose dedicado este último a la interpretación. Como era de esperar, Sean también ha estado involucrado en 'NCIS' con un papel muy especial desde el año 2008: el de Leroy Jethro Gibbs. Si el nombre os suena es porque es, precisamente, el del personaje de su padre, cuya versión más joven cayó en manos de su descendiente en la vida real.

¿Nepotismo? ¿Circunstancias entrañables? Cada cual que lo interprete como quiera, pero no cabe duda de que 'NCIS', pese a haber estado ahí siempre sin hacer demasiado ruido, continúa dando mucho que hablar.

