Las mejores series feministas actuales que demuestran que el remanido "chica busca chico" ha muerto (al menos en la tele)

El universo se ha confabulado para que, a través de la televisión, ya podamos elegir no ser testigos de cómo las mujeres buscamos el amor romántico a toda costa. Ahora parece que lo principal es encontrarnos a nosotras mismas... y el resto ya vendrá solo.

Si viene, que también puede no venir y no pasaría nada. No vamos a hacer spoilers de ninguna de las series que nombramos, así que, a partir de aquí, puedes seguir leyendo tranquilamente.

Series sobre mujeres que van más allá del esquema tradicional

Empecemos. Sicilia, 1920... En realidad algo más tarde, en 1985, cuatro mujeres compartían un chalet en Miami y nos daban un gran ejemplo de feminismo y sororidad. Se llamaban Rose (Betty White), Sophia (Estelle Getty), Blanche (Rue McClanahan) y Dorothy (Beatrice Arthur), pero probablemente las conocerás como 'Las Chicas de Oro' ('The Golden Girls').

Considerada una de las primeras ficciones con un claro tinte feminista y aprobando con nota el test de Bechdel, su sombra televisiva sigue siendo más que alargada, y numerosas series han sido influenciadas por su planteamiento.

Un poco más tarde, en 1998, veíamos cómo de nuevo cuatro desinhibidas mujeres de Manhattan, Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), nos contaban su vida sexual con pelos y señales sentadas en una mesa bebiendo cosmopolitan. 'Sexo en Nueva York' ('Sex in the City') volvió a romper moldes, y eso solo era el principio.

Ya en el siglo XXI, son muchas las series que han reinventado el chick-lit. ¿Podríamos llamarlo post-chick-lit? ¿Me acabo de inventar ese nombre? Evidentemente.

La literatura tradicionalmente hecha por y para mujeres (aunque no todos los libros se centren en que la protagonista encuentre el amor, sí es un hilo conductor con mucho peso en la historia) parece haberse quedado un paso por detrás de la ficción en la pequeña pantalla. Si ponemos la tele ya no queremos queremos ser testigos de una historia irreal que suele empezar con mal pie para irse enderezando durante 90 minutos hasta el beso final.

Ahora buscamos a mujeres que se han puesto al mando y han protagonizado, dirigido y escrito historias en las que vernos reflejadas y, por qué no, sufrir con los problemas de los personajes como si fuesen los nuestros y alegrarnos de sus pequeñas victorias cotidianas.

Diez series feministas imprescindibles de los últimos años

En el arranque de 'Mujeres trabajadoras' ('Workin' Moms'), Kate (Catherine Reitman) acaba de ser madre y no quiere renunciar a su estatus profesional, y durante las tres temporadas que de momento están disponibles en Netflix la vemos hacer malabares para sacar adelante su trabajo como publicista, a sus hijos y a su familia.

Jugar con tantas bolas en el aire tiene un peligro, que alguna siempre se cae... y eso es precisamente lo que nos engancha de esta serie: su protagonista no es una heroína y no pretende serlo. Por cierto, ya está confirmada la cuarta entrega para 2020.

Por su parte, el personaje homónimo de Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag' es un desastre en todos los aspectos de su vida y tiene que aprender a superar sus traumas y encauzar su vida, sobre todo tras la muerte de su mejor amiga y socia.

Pero las cosas no son fáciles ya que tiene un entorno que no ayuda mucho, capitaneado por una hermana hipercontroladora, un padre desligado emocionalmente de sus hijas y una madrastra que ejerce el perfecto papel de supervillana, interpretada magistralmente por Olivia Colman.

'Fleabag', además de una de las mejores series del catálogo de Amazon y del palmarés de los pasados premios Emmy, es la comedia más agridulce que podemos ver ahora mismo. Y más agridulce aún se nos hace que su creadora y protagonista haya declarado no tener en mente escribir una tercera temporada.

Pero no solo se hace buena ficción feminista fuera de nuestras fronteras. La gran apuesta de Movistar+, la comedia 'Vida perfecta', ha sido para mí la mayor sorpresa televisiva de la temporada. Protagonizada, dirigida y coescrita por Leticia Dolera, nos muestra la historia de María, una chica tan normal y tan corriente que podríamos ser cualquiera de nosotras.

Pero por un revés de la vida, se ve obligada a adaptar su sueño de formar una familia a su nueva situación personal... Y para ello contará con el apoyo incondicional de su hermana mayor y de su mejor amiga. Tras este argumento que bien podría estar escrito en una taza de Mr. Wonderful, se esconde una comedia deslenguada, sin prejuicios, inclusiva... y abarrotada de situaciones escatológicas.

En resumen: ya nos hemos cansado de damiselas desvalidas esperando a ser rescatadas y ahora nos lo pasamos pirata viendo historias (reales o no) de mujeres con las que sentirnos identificadas. Historias de mujeres a las que le pasan cosas similares a las nuestras. Buenas, malas y regulares.

Por ejemplo, quien haya sido madre recientemente es imposible que no se haya sentido como Alison Bell en la primera temporada de la fantástica comedia australiana 'The Letdown' (disponible en Netflix): a Audrey, su personaje, el mundo se le echa encima, la crianza de su bebé le viene gigante y no tiene manera de saber cuántos días lleva sin lavarse el pelo.

O quien no lo haya sido ni tenga plan de serlo, puede verse claramente reflejada en el rol de Aixa Villagrán, que da vida a Esther, la hermana de la prota en 'Vida Perfecta', que ha llegado a los 40 con una crisis existencial del tamaño del mundo entero y la sensación de no haber avanzado todo lo que debería (muy discutible también ese "debería").

Además de las ya mencionadas, hay un buen puñado de series que abordan el tema de la amistad entre mujeres (sin importar su edad, condición o el parentesco que les unan) con las que pegarse un buen maratón, un baño de realidad y proyectar en ellas nuestras preocupaciones del día a día.

La estupenda 'Better Things' ha sido brutalmente honesta con su producción y ha sabido sobrevivir sin su productor, Louis CK, tras su escándalo sexual. Su creadora y protagonista, Pamela Adlon, interpreta a una mujer soltera que tiene que criar a sus tres hijas justo en el momento en que la mayor empieza a ser una adolescente, con todo lo que eso conlleva. Está en HBO.

En 'Girls', uno de HBO, Lena Dunham nos enseñó, entre 2012 y 2017, los altibajos de cuatro mujeres y su cambiante relación a lo largo de las seis temporadas que tuvo. Por su parte, y también desarrollada en Nueva York, 'Broad City' es la recomendable adaptación televisiva de la webserie del mismo nombre, y narra la amistad real de sus dos protagonistas.

Y sin salir de la Gran Manzana cabe destacar 'The Bold Type', disponible en Amazon. Nos enseña el día a día de la redacción de una revista de moda a la vez que nos deja ver que las mujeres que la componen tienen, detrás de esa ropa de marca y esos zapatos caros, los mismos problemas que cualquiera de nosotras.

La maravillosa y delirante 'Grace and Frankie', del catálogo de Netflix, descubre cómo dos veteranas mujeres (nada menos que Jane Fonda y Lily Tomlin) se unen ante la adversidad al descubrir que sus maridos llevaban décadas siendo amantes. Y, por nombrar solo otra más imprescindible, 'Girlboss' cuenta la historia real de Sophia Amoruso, la creadora de la web Nasty Gal, el primer site dedicado a vender ropa vintage. También está en Netflix.

Todas estas series tienen un denominador común: están protagonizadas por mujeres que se ven obligadas a abordar problemas de diversa índole pero, en el fondo, problemas que nos preocupan a todas. Es hora de manta, palomitas, serie... y pensar un poco en nosotras mismas.