Netflix cancela la segunda venida: la polémica 'Mesías' no tendrá temporada 2

El coronavirus puede que haya hecho que multitud de rodajes se hayan paralizado, pero lo que no va a conseguir es que se dejen de tomar decisiones sobre el futuro de ellas. Ahora ha sido Netflix la que ha anunciado la cancelación de 'Mesías' tras la emisión de una única temporada de la serie creada por Michael Petroni.

Se veía venir

Estrenada el pasado 1 de enero, la primera temporada de 'Mesías' dejaba la puerta abierta a seguir adelante, pero se que no ha tenido una acogida lo suficientemente buena como para que Netflix decida hacer una segunda. La noticia de su cancelación ha sido anunciada por el actor Wil Traval a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

Hoy es un día muy triste. Acabamos de recibir la noticia de Netflix de que no habrá temporada 2 de 'Mesías'.Me gustaría agradecer a todos los fans por el apoyo y cariño. Nos ha encantado estar en Netflix. Ojalá las cosas hubiesen sido diferentes.

Protagonizada por Mehdi Dehbi, Tomer Sisley, Michelle Monaghan, John Ortiz, Melinda Page Hamilton, Stefania LaVie Owen, Jane Adams, Sayyid El Alami, Fares Landoulsi y Traval, 'Mesías' contaba la historia de un carismático hombre con cada vez un mayor número de seguidores que están convencidos de que es capaz de obrar milagros. Una agente de la CIA tendrá que investigarle.

Lo cierto es que al menos yo oí hablar más de la serie antes de su estreno por todo la polémica alrededor la premisa que maneja que comentarios cuando sus episodios ya estuvieron disponibles. Por ello, la noticia no me ha pillado por sorpresa y lo raro es que no haya llegado antes...