El coronavirus paraliza la producción de 'Anatomía de Grey', 'The Foundation' y otras 23 series

Comenzó hace unos días con el positivo de un miembro del equipo de 'NeXt', una de las nuevas series de FOX, y poco después 'Riverdale' confirmó que pararía la producción de la cuarta temporada de la serie por el mismo motivo. En el momento de escribir este artículo hay al menos 24 series de ficción que han paralizado su rodaje y/o su producción en Estados Unidos.

Las ciudades grandes del país están en situación de emergencia sanitaria, lo que incluye los dos principales nodos de producción televisiva: Nueva York y Los Ángeles. Era evidente que si ya en la industria cinematográfica estén retrasando estrenos por doquier, en la televisiva los sets de rodaje estén cerrando.

Más de treinta producciones paralizadas

Así, ahora mismo se calcula que hay una treintena larga de series y programas estadounidenses que han parado la producción. Además de las dos docenas de series de ficción, encontraríamos realities como 'Survivor' y 'The Amazing Race', los concursos tipo 'Family Feud', 'The Wheel of Fortune' o los late show presentados por James Corden, Seth Meyers y Stephen Colbert.

Y la cifra sería bastante más superior (se calcula que solo con NBC Universal supera ampliamente la treintena) si tuviésemos en cuenta todas las series que se encuentran en fase de piloto para la temporada que viene. Estamos en semanas críticas del desarrollo ya que estas se suelen rodar entre marzo y abril y dar luz verde entre abril y mayo en el ciclo de las "networks".

De momento se ha decidido cancelar grandes eventos como los LA Screenings, en el que las cadenas presentan sus novedades al mercado internacional.

Las networks, principales afectadas

Hablando de las networks tales como CBS, NBC o ABC (las que han anunciado más parones), muchas de las series se encontraban ya en la recta final de sus respectivas temporadas. Por ejemplo, 'Anatomía de Grey' acaba de terminar la producción del episodio 21 de una temporada 16 que consta de 25.

Si bien los episodios restantes de cada serie se grabarían si se restablece la normalidad a tiempo, desde la industria se están dando por "finalizadas" estas temporadas actuales. Sin embargo todavía es pronto para afirmarlo rotundamente.

Por otro lado, si nos fijamos en el listado no encontraremos comedias. O al menos las multicámara. CBS ya tiene rodados todos los episodios de sus comedias excepto los de 'The Neighborhood' que se grabará sin público en el estudio. La cadena afirma que está valorando cada caso de forma individual.

Las networks no son las únicas paralizadas: en Netflix han cerrado la sede de Los Angeles ante sospecha de coronavirus y las nuevas temporadas de 'Grace and Frankie' y 'Russian Doll' han retrasado su producción al igual que la de la española 'Sky Rojo'.

En Apple también han paralizado 'The Morning Show' y la esperada 'The Foundation' mientras que Disney ha trasladado al equipo de 'Falcon y el Soldado de Invierno' de vuelta a casa.

Todas las series que, de momento, han parado su producción