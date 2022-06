'Obi-Wan Kenobi' confirma el regreso de James Earl Jones como la voz de Darth Vader en la serie de Star Wars para Disney+

Ya sabíamos que Hayden Christensen regresaba en 'Obi-Wan Kenobi' para dar vida a Darth Vader, pero la sorpresa que nos tenía reservada la serie de Disney+ es que también han traído a James Earl Jones para prestar su voz al mítico villano de Star Wars en la serie protagonizada por Ewan McGregor.

La vor original de Darth Vader

No eran pocos los fans que estaban especulando con esa posibilidad, pero no ha sido hasta el tercer episodio de 'Obi-Wan Kenobi' cuando hemos recibido la confirmación definitiva del regreso de James Earl Jones, la voz original de Vader. Por desgracia, en España no van a poder hacer lo mismo, ya que la voz del personaje en castellano era la de Constantino Romero, fallecido en 2013.

Lo cierto es que no deja de ser un movimiento lógico por parte de Disney, ya que tiene sentido que su voz cambie precisamente tras dejar de ser Anakin Skywalker y convertirse en Darth Vader. Eso sí, no deja de ser una pena que eso convierta el esperado regreso de Christensen en algo más anecdótico de lo que muchos esperaban.

Ahora habrá que ver si 'Obi-Wan Kenobi' nos tiene reservada alguna sorpresa más en los tres episodios restantes o si ya ha gastado todas las balas de los regresos de viejos conocidos. Visto lo visto, ni siquiera me extrañaría algún cameo de una versión joven de algún personaje de 'The Mandalorian' o que la Ahsoka interpretada por Rosario Dawson también se deje caer por aquí...