'Obi-Wan Kenobi' 1x03: un doloroso reencuentro en un efectivo episodio que fuerza el pacto con el espectador

No hemos terminado de hablar del inicio y Disney+ ya ha lanzado el tercer episodio de 'Obi-Wan Kenobi', la miniserie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor. Después de un estreno bastante satisfactorio, llegamos a la mitad de la serie con el primer gran enfrentamiento de la ficción.

Por supuesto, a partir de aquí spoilers de la Parte III de 'Obi-Wan Kenobi'.

El episodio comienza con Kenobi dándole vueltas a la revelación de que Anakin Skywalker (Hayden Christensen) sigue vivo. Esto le altera profundamente, debido a que es una de sus grandes espinas del pasado. Sin embargo no tiene mucho tiempo de reacción, ya que está huyendo junto a Leia (Vivian Lyra Blair) de los inquisidores.

De granjeros en Mapuzo

Así, la acción se desarrolla en el planeta minero de Mapuzo, donde se encuentran nuestro desconfiado héroe y su cachorrilla a rescatar. En lo que un minero topoide les lleva al puerto espacial, una Leia perspicaz descubre que Obi-Wan sabe quienes son sus verdaderos padres.

Mientras, descubrimos que Reva (Moses Ingram) está a las órdenes directas del propio Darth Vader, lo que causa una, digamos, crisis de liderazgo del Gran inquisidor de Rupert Friend.

Volviendo al planeta minero, ahí conoceremos a Tala, una desilusionada oficial imperial interpretada por Indira Varma ('Juego de Tronos'). Esta llevará a un refugio y revelará la existencia de toda una red llamada "La senda", destinada a ayudar a todo aquel perseguido por el Imperio.

Allí nuestros protagonistas son testigos del peor de los pronósticos: no solo los inquisidores han averiguado que se refugian en ese planeta sino que les acompaña el mismísimo Darth Vader. Esto nos lleva a un tercer acto del episodio con un esperado primer enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan.

El guion sigue flojeando mucho

Pero tenemos que hablar del guion. Seriamente. Ya en la crítica del estreno de la serie resaltaba que la escritura de la serie cae en lo fácil, en lo acomodado. Si bien, la dirección de Chow me sigue resultando resultona, valga la redundancia, el guion de Joby Harold, Hossein Amini y Stuart Beattie, sigue dejando que desear.

Este tercer episodio tiene momentos que directamente apisonan el pacto con el espectador. Esta vez no tanto en las persecuciones, pero sí en la caza entre gato y ratón: no sabemos dónde aparece la gente, por dónde sale inadvertidamente del refugio, etc. Al final resulta que tenemos cierto efectismo que fuerza un poco al espectador para que entremos en su historia.

Por último, el episodio termina con un Obi-Wan abrasado y siendo rescatado por Tala mientras Reva encuentra misteriosamente a Leia. El nudo de la serie está a pleno rendimiento y nos ha dejado una pregunta interesante: ¿por qué exactamente se está dando caza no solo a los jedi sino a todo sensible a la fuerza?, ¿qué pasa con esos "que no vuelven"?