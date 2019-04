Oh my GoT! Análisis del segundo episodio de la temporada final de 'Juego de Tronos': todos listos para morir en Invernalia

Regresa 'Oh my GoT!', el podcast de Espinof en el que vamos a repasar en profundidad todos los episodios de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. La conclusión la semana pasada es que el arranque fue un capítulo tan soso como necesario y en esta ocasión Ángela Blanco y Raquel Rodríguez han quedado mucho más satisfechas con el resultado final.

En esta nueva entrega de 'Oh my GoT' entran de lleno en 'El caballero de los siete reinos', un episodio que funciona como antesala de esa histórica batalla que se nos habían prometido para esta octava temporada. En él también se sientan las bases de todo lo que está por venir y se hace de una forma emocionante, o al menos así lo ven ellas:

Por mi parte, el episodio me ha gustado algo menos que 'Invernalia'. Se agradece -y mucho que se dedique tiempo a dar un cierre con calma a la historia de muchos de los personajes -raro será que la mayoría de ellos no pierdan la vida la semana que viene en la batalla contra los caminantes blancos-, pero no en todos los caso se ha sabido desarrollar con el acierto necesario.