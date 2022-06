'Stranger Things' y su poderosa influencia anime: esta es la serie que sirvió de inspiración para crear el superéxito de Netflix

Los hermanos Duffer ya han hablado en más de una ocasión de sus inspiraciones para 'Stranger Things', y teniendo en cuenta el bombardeo de anime que llegó a Occidente en los años 80 y 90, es normal que también se haya colado algún clásico de anime.

Los creadores de la serie de Netflix han admitido en más de una ocasión que 'Akira' fue una influencia clave a la hora de crear parte de la historia, aunque una serie de anime también inspiró y mucho el personaje de Eleven.

¡Cuidado, que van spoilers menores sobre la temporada 4 de 'Stranger Things'!

De telépatas va la cosa

Desde luego 'Akira' fue una influencia decisiva y también marcó mucho otras creaciones de manganime posteriores. Una de ellas fue 'Elfen Lied', que recordó a Matt Duffer algunas de sus cosas favoritas sobre la película de anime clásica de 1988.

"Hacía mucho que no la veía ['Akira']. Y más recientemente había visto un anime llamado 'Elfen Lied' que está claramente inspirado por 'Akira', fue una gran influencia", admitió Matt Duffer en una entrevista con the Daily Beast. "Cuando la vi sentí que era como una especie de 'E.T' super violento. Tenía muchas cosas que me gustaron y que se terminaron colando en la serie, especialmente con el personaje de Eleven".

Originalmente, 'Elfen Lied' nació como un manga de Lynn Okamoto que después fue adaptado a anime entre 2004 y 2005 con trece episodios y un OVA. La serie se volvió popular muy rápido, pero también se llevó su dosis de críticas por sus grandes dosis de violencia y la sexualización de algunos personajes.

Lucy, la protagonista de 'Elfen Lied' es una telépata muy poderosa que vive en un edificio secreto del gobierno hasta que consigue escapar. Una vez fuera, Lucy consigue esconderse con un chico con el que comienza un romance, aunque los agentes gubernamentales continúan persiguiéndola.

Durante la primera temporada de 'Stranger Things', Eleven tiene un arco muy similar al de Lucy, especialmente al intentar adaptarse a una vida normal por primera vez a la vez que se enfrenta a los aspectos sobrenaturales de la serie. Y sí, los Duffer incluso se inspiraron en 'Elfen Lied' para el final ambiguo de la primera temporada de su serie que no deja muy claro si su protagonista ha muerto o no.

¿Demasiadas similitudes por aquí?

La influencia de 'Elfen Lied' no se queda únicamente en los primeros capítulos de 'Stranger Things' y también se ha conseguido colar en la cuarta temporada, no solo con el personaje de Millie Bobby Brown si no también con la creación de Vecna.

Vecna es un personaje complicado con múltiples personalidades y poderes telequinéticos que es incluso más cercano a Lucy que Eleven. Vecna también odia a la humanidad con todas sus fuerzas y la manera en la que mata es bastante parecida a la de la protagonista de 'Elfen Lied', solo que en lugar de brazos invisibles, Vecna utiliza sus tentáculos y u´ñas.

Las similitudes son bastantes, pero para terminar de rizar el rizo los Duffer incluso han incluido el simbolismo del reloj en su serie. En el anime, Lucy trata constantemente de arreglar el reloj del abuelo de su interés amoroso... mientras que el reloj del abuelo de Vecna es un elemento constante en la temporada 4 de 'Stranger Things'.