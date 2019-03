'The Blacklist' renovada: el reparto original de la serie regresará en su séptima temporada

NBC acaba de anunciar la renovación por una séptima temporada de 'The Blacklist', una de las series más veteranas de la cadena. La confirmación llega después de consiguieran cerrar los acuerdos con James Spader, Megan Boone, Diego Klatenhoff y Harry Lennix para poder seguir contando con los protagonistas de la misma.

De hecho, la cadena llevaba un tiempo interesada en asegurarse la continuidad de 'The Blacklist', pero lo habitual en las series de network es que los contratos de sus protagonistas expiren al de seis temporadas. Por ello, se aproximó primero a Spader y una vez cerrado el nuevo contrato con él pasaron a negociar con el resto del cuarteto protagonista.

Los motivos para renovarla

'The Blacklist' debutó en 2013 y en su primera temporada arrasó en audiencia. NBC decidió buscarle un nuevo hueco en su parrilla para la segunda y ahí hubo un bajón del que nunca llegó a recuperarse. No obstante, pronto consiguió unos datos más que aceptables para la cadena y que no hubiese grandes altibajos desde entonces.

Además, NBCUniversal es dueña del 50% de los derechos de 'The Blacklist' -el otro 50% pertenece a Sony TV-, un incentivo adicional para quedarse con ella, ya que genera una generosa cantidad de dividendos por los derechos de venta internacionales y por el acuerdo con Netflix para los derechos SVOD.

Vía | Deadline