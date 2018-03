'The Crown': Hugh Laurie y Olivia Colman protagonizarán las dos siguientes temporadas de la serie de Netflix

'The Crown' ya tiene a su nueva pareja protagonista. Tras el aclamado trabajo de Claire Foy y Matt Smith al frente de las dos primeras temporadas, Olivia Colman y Hugh Laurie tomarán el relevo como la Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo en la siguiente etapa de la exitosa serie de Netflix creada por Peter Morgan.

Colman fue la primera en subir a bordo, el pasado mes de octubre. En un principio se dijo que Paul Bettany sería su pareja en la tercera temporada de 'The Crown', sin embargo, el papel del Príncipe Felipe está en manos de Laurie, según informa The Daily Mail; Laurie tiene 58 años, 14 más que Colman (Bettany 46). Recientemente coincidieron en el reparto de otra serie, 'El infiltrado' ('The Night Manager'), un thriller de espionaje basado en la obra de John LeCarré.

Olivia Colman es coprotagonista de la serie 'Broadchurch', con David Tennant, y hemos podido verla en películas como 'Langosta' o el remake de 'Asesinato en el Orient Express'. Hugh Laurie es famoso por su papel del Dr. Gregory House aunque su carrera se extiende mucho más allá; hemos podido verle en series como 'Veep' o 'Chance' y en películas como 'La hija de mi mejor amigo' ('The Oranges') o 'Tomorrowland', entre otras.

Aunque todavía no ha sido confirmado de manera oficial, se da por hecho también el fichaje de Helena Bonham Carter para dar vida a la Princesa Margarita en la nueva etapa de 'The Crown' (hasta ahora encarnada por Vanessa Kirby). Colman desveló que la producción de la tercera temporada comenzará en julio. Aún no hay fecha para el estreno. ¿Qué opinas de los actores elegidos para la tercera y cuarta temporada?