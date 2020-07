'The Stand': la nueva adaptación de 'Apocalipsis' de Stephen King beberá del Spielberg de los 70 y el Stone de los 90

Los que me hayáis leído por aquí hablando sobre la adaptación de la descomunal novela de Stephen King 'Apocalipsis' —alias 'La danza de la muerte', alias 'The Stand'— que Josh Boone lleva preparando la friolera de cinco años, sabréis que, probablemente, es uno de los proyectos que llevo esperando con más ansia desde que se puso en marcha en forma de película bajo el ala de Warner Bros.

Finalmente, Boone ha convertido la épica de King en una miniserie de 10 episodios que se verá en CBS All Access, y el medio Slashfilm ha tenido la oportunidad de hablar con el director de 'Un invierno en la playa' y la malograda 'Los nuevos mutantes' sobre temas como su relación con King y lo que podemos esperar de una 'Apocalipsis' cada vez más prometedora.

Spielberg y Stone como máximos referentes

Durante su conversación, Josh Boone habló sobre la decisión de dejar pasar el proyecto de adaptar a la gran pantalla 'Revival', otra novela de Stephen King, para poder centrarse en 'The Stand'. Un proyecto que, finalmente, ha caído en las fantásticas manos de Mike Flanagan, otro experto en el maestro del terror literario.

"Adoro ese libro ['Revival'], pero tienes que entender que puse a King en mi primera película interpretándose a sí mismo, y le escribí una carta cuando era niño. He contado esta historia muchísimas veces, probablemente ad nauseam, pero fui criado en una familia muy religiosa, y solía tener que leer a Stephen King a escondidas. Mi madre hubiese quemado sus libros en la chimenea. Así que le escribí una carta cuando era joven, me había firmado algunos libros, volví a contactarle años después, le puse en mi primera película, 'Un invierno en la playa', haciendo un cameo como sí mismo, y durante los siguientes años, me aventuré en un par de libros de Stephen King y llevé 'Apocalipsis' de Warner Bros. a CBS a lo largo de cinco o seis años. Una vez haya hecho 'Apocalipsis', no voy a hacer algo relacionado con Stephen King inmediatamente, ¿entiendes? Hacer esto ha llevado demasiado tiempo. También adoré 'Revival', pero adoro a Mike Flanagan, y creo que haría un trabajo fantástico con él".

Además, Boone ha confirmado que ha dirigido el primer episodio y el último, habiendo escrito el propio King un nuevo final para la ocasión.

"Fuimos realmente afortunados. No estuve ahí todo el tiempo. Dirigí el primer y el último episodio, escribí el primer episodio con Ben Cavell y trabajé en desarrollar esto durante años con Knate Lee, my co-guionista de 'Los nuevos mutantes', y Jill Killington, que es mi otra compañera de producción. Trabajé en esto con Ben, desarrollándolo para CBS después de que lo trajese desde Warner Bros. y lo pusimos en marcha, hicimos el casting, contratamos a los directores, y justo al principio, rodé el primer episodio y el último. Y King escribió el último. Así que, ya he conseguido rodar un guión original de King. Lo que digo es que no me preocupa demasiado haber hecho o no 'Revival', ¿sabes? [ríe]. Estamos muy emocionados con esto. El reparto es increíble. Contratamos a un grupo de realizadores y showrunners geniales".

Y aquí es cuando el hype se dispara. El creador de 'The Stand' ha hablado sobre las referencias en cuanto a tono y estilo que tendrá la miniserie, mencionando a dos titanes como Steven Spielberg y Oliver Stone. Además, ha prometido unos niveles de contenido para adultos impensables cuando Mick Garris adaptó la misma novela en 1994.

"Pensamos en 'Encuentros en la tercera fase' y en lo que transmitían las películas de Spielberg de los 70, y las películas locas de Oliver Stone de los 90. De algún modo, fusionamos estos elementos para contar esta fantasía épica y oscura. Creo que será muy guay. Lo principal que tendremos en la nuestra y que no tuvo la original es que podemos alcanzar un nivel muy alto en lo que respecta a contenido para adultos y a cosas similares que no fueron posibles por aquél entonces".

No sé a vosotros, pero la espera hasta el estreno de 'The Stand', aún no fijado por CBS, se me está haciendo insufrible.