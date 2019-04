'The Twilight Zone' renovada: la dimensión desconocida de Jordan Peele tendrá temporada 2

El reboot de 'The Twilight Zone' de Jordan Peele no ha cosechado una acogida crítica equiparable a la de la serie original, pero en CBS All Access han quedado encantados con la serie y acaban de anunciar su renovación por una segunda temporada.

La renovación llega tras el estreno de apenas cinco episodios de la primera temporada -que en España podremos ver a partir del 14 de mayo en Syfy-, por lo que se asume que han funcionado tan bien que la plataforma no ha querido más por asegurarse su continuidad.

Un éxito sin cifras concretas

Por desgracia, CBS All Access no ha difundido dato concreto alguno de audiencia, aunque Julie McNamara, vicepresidente ejecutiva de contenido original de la plataforma, sí ha aclarado que batió récords en su estreno -pero sin detallarlo más allá de eso-:

La reimaginación de 'The Twilight Zone' ha tenido un inicio genial en CBS All Access, consiguiendo el mayor número de espectadores en el día de su estreno de una serie original hasta la fecha.

CBS All Access no ha concretado por el momento cuántos capítulos tendrá esta segunda temporada y tampoco cuándo podremos verla. Algo se tienen que guardar para más adelante, y es que no me extrañaría que la fecha de estreno se anuncie coincidiendo con el final de la primera temporada.

Vía | Hollywood Reporter