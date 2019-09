El tráiler de la temporada 2 de ‘The Purge’ adelanta una prometedora vuelta de tuerca a la franquicia

Reconozco sin ningún tipo de vergüenza ni remordimiento que he disfrutado como loco de todas y cada una de las entregas de la franquicia cinematográfica 'The Purge' —conocida en nuestras tierras como 'La noche de las bestias'—; especialmente cuando comenzó a desatar todo su potencial a partir de su segunda entrega. Es por eso que la idea de ampliar su peculiar universo distópico en una serie de televisión no me pudo resultar más atractiva.

Hay vida más allá de la noche de la Purga

Desgraciadamente, la primera temporada de la adaptación catódica de la saga no terminó de funcionar demasiado bien, pero el pasado noviembre de 2018 supimos que James Demonaco, artífice de esta modesta gallina de los huevos de oro, tendrá una nueva oportunidad de dar otra vuelta de tuerca a su creación en una segunda temporada de 'The Purge', cuyo tráiler acaba de ser publicado.

Como deja entrever el avance, la gente de Blumhouse Television y el propio Demonaco han apostado por dar un necesario lavado de cara al concepto que ha hecho popular a 'The Purge', trascendiendo a la noche que da nombre a la producción para explorar qué consecuencias tiene durante el resto del año. ¿Lo que pasa durante la Purga anual se queda en la Purga anual?

Planteada como una antología, esta segunda temporada de 'The Purge' contará con un reparto renovado, que incluirá a Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez o Joel Allen. El próximo 2 de Octubre se estrenará en el canal USA norteamericano, así que, mientras esperamos que se repita la maniobra y, al igual que la primera temporada, llegue a Amazon Prime España, os dejamos con la sinopsis oficial y el póster de esta segunda entrega.

Basada en la exitosa franquicia cinematográfica, 'The Purge' gira en torno a un periodo de 12 horas en el que todo el crimen, incluido el asesinato, es legal. La segunda temporada explora cómo una única noche de la Purga afecta las vidas de cuatro personajes interconectados a lo largo del curso del siguiente año, todos conducidos inevitablemente hacia la siguiente Purga. De Blumhouse Television y UCP, la segunda temporada de la serie antológica arranca en la noche de la Purga. pero profundiza más que nunca en cómo es el mundo de la Purga los otros 264 días del año.