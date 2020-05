'Treadstone' y 'The Purge' canceladas: las dos series basadas en populares franquicias de cine se quedan sin más episodios

El canal norteamericano USA Network ha hecho oficial la cancelación de 'Treadstone' y 'The Purge', dos series que llegaban con el gancho de ser el salto a la pequeña pantalla de dos populares franquicias cinematográficas y que nunca hicieron buenas las expectativas depositadas en ellas.

De esta forma, 'The Purge' se queda en dos temporadas y 'Treadstone', extensión televisiva del universo de Jason Bourne, en una. Ni siquiera el hecho de que USA Network tuviese un acuerdo de distribución con Amazon ha sido suficiente para que sigan adelante, ya que USA Network está cambiando su estrategia de programación.

USA Network ha decidido reducir su apuesta por las series en beneficios de programas sin guion y únicamente eventos en lo referente a las series. De hecho, por ahora la cadena solamente ha renovado 'Queen of the South', también ha cancelado 'Dare Me' y continúa en el aire la continuidad de 'Briarpatch' y 'The Sinner'.

Eso sí, la cancelación de 'The Purge' no supone que hayamos visto ya el final de la franquicia, porque este mismo año debería llegar 'The Forever Purge', anunciada como la quinta y última entrega. Lo que está en el aire es cuándo la veremos, pues su lanzamiento ha sido aplazado recientemente por Universal.

Vía | Deadline