'V': 14 razones para descubrir (o revisar) una de las series más míticas de la televisión

En medio de la fiebre del remake que sacude Hollywood, y que afecta por igual al cine y la televisión, se está preparando la vuelta de 'V'. A comienzos de 2018 saltó la libre: la popular serie volvería a la vida en forma de trilogía y de la mano de su creador, Kenneth Johnson. Noticia de alcance en todo el mundo pero, sobre todo, en España donde la serie "de los lagartos" fue un fenómeno como ninguna otra serie lo ha logrado ser posteriormente.

Sabemos que hay muchas (pero muchas) series como para ponernos a ver una serie de más de 30 años pero, aún así, te vamos a dar 14 razones para descubrir (o volver a ver) 'V'. No te arrepentirás, de verdad.

Disclaimer: Obviamente este artículo está repleto de SPOILERS de 'V'.

1. Diana

La lideresa de Los Visitantes (realmente al principio es sólo la segunda al mando pero ¿quién se acuerda del mindundi de su jefe?), interpretada con gran magnetismo por Jane Badler. Villana mítica de las de antaño, sin aristas, maldad pura. Se comía el show (nunca mejor dicho) y pasaba por encima de los protagonistas humanos, el periodista Donovan y la jefa de la resistencia Juliet. Uno de los grandes iconos catódicos de los 80.

2. Son pocos capítulos

No estamos hablando de ver o re-ver las 15 temporadas y más de 250 capítulos de 'Urgencias', por ejemplo. 'V' tiene tan sólo 24 episodios divididos de la siguiente forma:

2 de la miniserie original de 1983

3 de la segunda miniserie ('La batalla final') de 1984

19 de la primera y única temporada de la serie de 1985

Para gente acostumbrada al binge-watching estas cantidades son más que asumibles, no me digáis que no.

3. El marketing viral

Hoy, en los tiempos de las redes sociales y los SVOD, que una serie se intente viralizar y crear hype es algo normal. No lo era en 1983 cuando la NBC inundó las calles de las principales ciudades estadounidenses con carteles como el que acompaña estas líneas (y como los que poblarían las calles fictias de la serie). Días después dibujaron con spray una V roja sobre los carteles. El hype era enorme y se tradujo en todo un exitazo de audiencia para los dos capítulos de la miniserie original.

4. El fandom español

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que 'V' fue la primera serie que creó un fandom en España. La locura "largarta" fue absoluta: los niños se atiborraban con ratones de gominola, los mayores coleccionaban las fichas y pegatinas de la Teleindiscreta, las adolescentes forraban sus carpetas con fotos de Marc Singer (Donovan), hubo cómics, muñecos (perdón, figuras de acción), pistolas de juguete, cromos, videojuegos... lo dicho, una locura absoluta.

5. De thriller político a ciencia-ficción

Kenneth Johnson, veterano de la tele setentera y creador de series como 'La mujer biónica' o 'Hulk', le presentó a la NBC un boceto de thriller político que sirviera para alertar sobre los peligros de deriva fascista que las políticas "patrióticas" de Ronald Reagan podían provocar (nos suena un poco esto, ¿no?). En la cadena no querían meterse en líos por lo que Johnson se hizo un Orwell y se marcó una alegoría de ciencia-ficción poco disimulada.

Así la premisa de la serie era que una raza alienígena de aspecto humanoide había llegado a la Tierra con buenas intenciones en busca de ayuda. Pero era todo "fachada": realmente se trataba de unos reptilianos amantes de comer roedores y cuyo plan verdadero era llevarse todo el agua de la Tierra a su planeta y recolectar a todos los humanos para que fuéramos sus esclavos... ¡los muy taimados!

6. La conspiranoia reptiliana

De todas las teorías de la conspiración una de mis favoritas, por lo loca, es la de los reptilianos. Ya sabes, unos lagartos humanoides que están entre nosotros y que, de hecho, dominan nuestros designios desde hace siglos. Obviamente 'V' fue y sigue siendo gasolina para todos los seguidores de esta teoría. Para ellos, como el tipo del vídeo, Johnson no pretendía advertir de los peligros del fascismo de forma alegórica sino que anunciaba de forma literal el advenimiento de los reptilianos. ¡Ojalá tomar lo que toma esta gente!

7. Robert Englund antes de Freddy Krueger

El californiano Robert Englund será para los restos el terrible asesino Freddy Krueger pero antes de aterrorizar a los "zagales" de Elm Street fue Willie, el Visitante de buen corazón y carácter bonachón que termina uniéndose a La Resistencia humana. Sin duda uno de los secundarios más queridos y recordados.

Otro clásico de la Serie B como Michael Ironside tiene otro celebrado papel secundario en 'V'.

8. Los efectos especiales

Vale, hoy pueden parecer bastante risibles y poco "creíbles" pero hay que recordar que hablamos de una serie de principios de los 80, cuando la tecnología no era lo que es hoy y cuando la televisión tenía unos presupuestos muy inferiores al cine. Las naves nodriza, los animatronics de los "reptilianos" y los láseres de 'V' fueron toda una revolución en la pequeña pantalla.

Sin embargo estos efectos especiales tan cuidados para la época ralentizaban y encarecían la producción, lo que junto al descenso en las audiencias (no espectacular pero si notorio) termino llevando a la cancelación de la serie.

9. V de Victoria

Aunque el subtitulo que llevó la serie en España, 'Los Visitantes', pudiera llevar a pensar que 'V' venía de ahí, nada más lejos de la realidad. Se trata de una V de Victoria como la que los miembros de La Resistencia dibujan sobre la propaganda lagarta al final de la primera miniserie, como signo de esperanza para la humanidad una vez que los procelosos propósitos de Los Visitantes han quedado al descubierto.

10. Las versiones alternativas

Kenneth Johnson, el creador de 'V', abandonó el barco durante el desarrollo de la segunda miniserie, 'La batalla final', por diferencias con los derroteros por los que la cadena, la NBC, quería llevar la historia. Johnson siguió con otros proyectos como la serie 'Alien Nation' o 'Steel', la película protagonizada por Shaquille O'Neal como el superhéroe que se sacó de la manga DC cuando mataron a a Superman a principios de los 90.

Sin embargo a principios de siglo le entró la morriña y escribió una novela llamada 'V: La segunda generación' en la que ofrecía una versión alternativa a lo contado desde el final de aquella primera miniserie. Una versión alternativa que contaba con salto temporal y una nueva raza de extraterrestres. Cuando termines la serie y estés con el mono, lo mismo este libro te lo quita un poco, no se.

Luego, ya en 2009, en plena Edad de Oro de la Televisión, llego el remake, que también presentaba una versión alternativa a lo contado en la serie original... aunque del remake hablamos en el siguiente epígrafe.

11. Es (mucho) mejor que el remake

Si ya estabas metido en el mundo de las series en 2009 seguramente recuerdas el remake de 'V' que ABC se sacó de la manga a bombo y platillo: presupuesto holgado, efectos adaptados a los nuevos tiempos (aunque más allá del piloto el CGI empezó a empeorar bastante) y una Elizabeth Mitchell recién salida de la isla de 'Perdidos' como protagonista. El resultado, en contra de lo presumible, dejó bastante que desear y aunque llegó a aguantar dos temporadas en antena, casi todos nos habíamos bajado hace tiempo del carro.

Tranquilo, con la serie original no te pasará lo mismo. Las dos miniseries, más allá del éxito desmedido que tuvieron en España, eran grandes muestras de ciencia-ficción y, aunque la primera (y única) temporada de la serie ya flaqueaba un poco, ya estarás más que enganchado. Prometido.

12. Las pintas

Es que de verdad, ¡mira que pintas! Sobre todo las de Los Visitantes y esos outfits a mitad de camino entre la marcialidad nazi (que se notaba mucho en un emblema claramente inspirado en la esvástica) y la explosión ochentera (colores a tutiplén, hombreras...). Impagable.

13. No es un incunable

Vale que no está en Netflix (o similares) y nos hemos acostumbrado demasiado a la comodidad que nos ofrece. Y tampoco está en blu-ray (por lo menos que este humilde escriba haya podido descubrir). Pero para conseguirla (de forma legal) tampoco hay que recurrir a la arqueología ya que la añeja y completa versión en DVD sigue pudiéndose encontrar fácilmente y a un precio accesible.

14. Y claro, la dieta a base de roedores

Y una razón para no verla

No podía terminar este artículo sin avisar de esto ya que se que es algo que fastidia mucho: 'V' no tiene final cerrado. Es más, termina con un gran cliffhanger. La serie fue cancelada y, más allá de las ideas que se pudieran tener para futuras temporadas, el último capítulo, donde se resolvería el cliffhanger, no se llegó a rodar.

Aún así es una serie que merece ser vista pero mejor sabiendo que el final te puede dejar un poco a medias. Ya sabes, el que avisa no es traidor.